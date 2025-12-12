Bursa Nilüfer'de yaşanabilecek afetlere müdahale amacıyla kurulan, Nilüfer Belediyesi çalışanlarından oluşan Arama Kurtarma Gönüllü Ekibi, Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve AFAD yetkilileriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. Nilüfer Barış Meclisi'ndeki buluşma, ekibin doğru yöntemler ve güçlü bir kurumsal iş birliğiyle yola çıkmasını amaçladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer'i afetlere karşı daha dayanıklı hale getirmek ve afetlerde daha etkili müdahale için kurulan Nilüfer Belediyesi Arama Kurtarma Gönüllü Ekibi, ilk toplantısını yaptı. Nilüfer Barış Meclisi'nde düzenlenen toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Buldan ve AFAD yetkilileri, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ve afet gönüllüleri katıldı.

'BİLİNÇLİ VE DİRENÇLİ BİR KENT OLMAK ÇOK ÖNEMLİ'

Toplantının açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, özellikle depremlerden sonraki birkaç gün büyük panik yaşandığını ve insanların ne yapacağını bilemediğini belirterek, 'Bu nedenle bilinçli ve dirençli bir kent olmak çok önemli. Bizler de hazırlıklarımızı buna göre yapmak zorundayız' dedi. Deprem lojistik merkezi kurmak istediklerini de ifade eden Başkan Şadi Özdemir, afet sırasında yiyecek ve malzemelerin tek noktada ve nerede olduğunun bilincinde olmanın gerektiğini söyledi.

Başkan Şadi Özdemir konuşmasında Nilüfer Belediyesi'nde gönüllülük esasıyla çalışanlardan oluşan bir ekip oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, 'Bizler çok dayanışmacı bir halkız. Dayanışma kültürü olduğu için çok memnunuz. Eğitimlerimizle, malzemelerimizle kurulacak ekibin her türlü yanında olacağız. Nilüfer'in 600 bine yakın nüfusu var. Bu nedenle arama kurtarma ekibinin kuvvetli olması gerekiyor' diye konuştu.

'NİLÜFER'İN ALTYAPISI SAĞLAM'

AFAD Bursa İl Müdürü Mehmet Buldan ise Nilüfer Belediyesi'nin ilçe afet ve acil durum yönetim merkezi oluşturduğunu hatırlatarak, afetlere hazırlık konusunda altyapısının sağlam olduğunu söyledi. Nilüfer Belediyesi'nin arama kurtarma ekibi kurmasının kendilerini memnun ettiğini belirten Buldan, 'Nilüfer büyük nüfusa sahip bir ilçe. Kurumsal yapı içinde bir ekibin oluşması, standart yeterlilik eğitimlerinden geçmesi bizim için çok önemli. Bu yüzden özellikle teşekkür ediyorum. Ekibe baktığımda orta ve ağır seviye nitelikte bir ekip olacağını görüyorum. AFAD olarak her türlü eğitimde merkezlerimizi kullanabileceğimizi söylemek istiyorum. İyi ki varsınız' dedi.