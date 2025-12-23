Kış mevsimiyle birlikte artan kar, buz ve sis; sürücüler için yalnızca zorlayıcı değil, doğru karar alınmadığında hayati riskler barındıran koşullar oluşturuyor. Özgür Şener, sürücülere direksiyon başında tüm dikkatlerini yola vermeleri çağrısında bulundu.

İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Öğretim Görevlisi ve Yol ile Trafik Güvenliği Danışmanı Özgür Şener, kış koşullarında sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Şener, olumsuz hava ve yol şartlarında zorunlu olmadıkça araç kullanımından kaçınılması gerektiğini belirterek, güvenli sürüşün direksiyon başında değil, yola çıkmadan önce başladığını ifade etti.

Karlı ve buzlu havalarda sürüşün bireysel beceriden çok doğru tercih yapmayı gerektirdiğini vurgulayan Şener, toplu taşımanın mümkün olduğu durumlarda bireysel araç kullanımından kaçınılması gerektiğini, zorunlu hallerde ise 'acele değil istikrar' prensibiyle hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Kaygan zeminde hızın düşürülmesi, ani direksiyon hareketleri ve sert frenlemelerden kaçınılmasının önemine dikkat çekti.

KAZALAR DİKKATSİZLİKTEN KAYNAKLANIYOR

Kış koşullarında meydana gelen kazaların çoğunluğunun teknik eksiklikten değil, dikkatsizlikten kaynaklandığını ifade eden Şener, özellikle cep telefonu kullanımının ölümlü kazalara yol açtığını belirtti. 'Arkadan çarpma kazalarının temel nedeni, güvenli takip mesafesine uyulmaması ve sürüş sırasında telefon kullanımıdır,' dedi.

Güvenli sürüşün yola çıkmadan önce başladığını vurgulayan Şener, lastik diş derinliği ve basıncının kontrol edilmesi, far, silecek, cam rezistansı ve havalandırma sistemlerinin çalışır durumda olması gerektiğini hatırlattı. Cam suyunda antifriz bulunmamasının görüşü engelleyebileceğini, araç üzerindeki karların temizlenmeden yola çıkılmaması gerektiğini söyledi.

Kış sürüşünde yolda kalma durumlarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Şener, araçta yeterli enerji, su ve temel gıdaların bulundurulmasının önemine dikkat çekti. Küçük çocuklu aileler için bu hazırlığın daha da kritik olduğunu vurguladı. Kar zincirlerinin lastik ebatlarıyla uyumlu olması ve kullanımının bilinmesi gerektiğini aktardı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SÜRÜCÜLERİ İÇİN ÖZEL UYARI

Elektrikli araç sahiplerine de uyarılarda bulunan Şener, soğuk havaların batarya performansını etkilediğini belirterek, yola çıkmadan önce şarj durumunun ve güzergâh üzerindeki şarj istasyonlarının planlanması gerektiğini söyledi. Özgür Şener, kış koşullarında güvenli sürüşün teknik bilgi kadar bilinçli davranışla ilgili olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: 'Kış şartlarında güvenli sürüş, 'gidebilir miyim?' sorusundan önce 'gitmeli miyim?' sorusunu sormakla başlar.'