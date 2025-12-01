BURSA (İGFA) - Evli çiftlerin en çok merak ettiği konulardan biri olan 'eşin borcu diğer eşin maaşına haciz getirir mi?' sorusuna Avukat Ataol Ertuğrul Gürlek net bir yanıt verdi.

Toplumda sıkça dile getirilen 'evlenince her şey ortak olur' düşüncesinin hukuken doğru olmadığını vurgulayan Gürlek, Türk hukuk sisteminin borç sorumluluğunu bireysel olarak düzenlediğini hatırlattı.

EVLİLİKTE EŞİN BORCU YÜZÜNDEN DİĞER EŞİN MAAŞINA HACİZ GELİR Mİ?

Gürlek'e göre, bir eş kendi adına kredi çektiğinde, kredi kartı borcu biriktiğinde ya da senede imza attığında sorumluluk yalnızca borçlu olan kişiye ait oluyor. Bu nedenle alacaklılar icra takibini yalnızca borçlu eşe yöneltebilir.

Avukat Gürlek, uygulamanın nasıl işlediğini, 'Borçlu eşin maaşına haciz gelebilir. Borçlu eşin banka hesapları ve malvarlığına haciz uygulanabilir. Diğer eşin maaşına haciz konulması ise hukuka aykırıdır.' şeklinde özetledi.

EVLİLİK, TEK BAŞINA SİZİ BORÇ ORTAĞI YAPMAZ.

Evliliğin tek başına borç ortaklığı oluşturmadığını belirten Av. Gürlek, 'Her eş kendi borcundan kendisi sorumludur. Eşinin borcu nedeniyle diğer eşe haciz uygulanması mümkün değildir' diyerek yanlış bilinen bir algıyı düzeltti.

