Vakıflar Kanunu ve Kültürel Miras Düzenlemeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı. Depremzedelere aidat muafiyeti, vakıf taşınmazlarında kira kolaylığı, turizmde denetim gibi değişikliklerle kültürel miras korunacak ve ekonomik istikrar sağlanacak.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin kültürel, turizm ve vakıf yönetiminde önemli bir reform paketi devreye girdi. 20 Kasım 2025'te TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun, Vakıflar Kanunu başta olmak üzere 10'dan fazla yasada değişiklik yaparak, deprem sonrası destekleri kalıcılaştırarak, tarihi alanların yönetimini güçlendirdi.

Depremzedelere aidat muafiyeti, vakıf taşınmazlarında kira kolaylığı, Gelibolu Tarihi Alanı'nda yetki genişletmesi ve turizmde denetim güçlendirmesi gibi 18 maddelik düzenleme, kültürel mirasın korunmasını ve ekonomik istikrarı hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürütme yetkisiyle yürürlüğe giren düzenleme, vakıf taşınmazlarının verimliliğini artırırken, belgesiz turizm işletmelerine ağır yaptırımlar getiriyor.

Kanun, şu kritik düzenlemeleri içeriyor:

Seyahat Acentaları Kanunu'na ek:

6 Şubat 2023 depreminden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki acentaların 2025 yıllık aidatları alınmayacak; geçmiş borçlar silinecek. Kimlik Bildirme Kanunu'na ek:

Marinalar, liman/kıyı tesisleri ve gemi/deniz turizmi araçları kapsama alındı; ihlallerde para cezası iki katı, 4. tekrarda ruhsat iptali. Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu'na ek

Müzeler, ören yerleri ve kültürel etkinliklerde isim hakkı, sponsorluk gelirleri döner sermayeye aktarılacak. Sözleşmeli sanatçı geçişi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki ses/saz sanatçıları, sınavla 28 Şubat 2026'ya kadar sözleşmeli pozisyonlara atanacak (max 72 kişi); hizmet süreleri korunacak. Turizm Teşvik Kanunu'na ek

Belgesiz konaklama işletmelerinin online tanıtımına 25 bin TL ceza; platformlar belge doğrulamak zorunda, uyarıya uymayanlara erişim engeli. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na ek

Milli Saraylar İdaresi'nin restorasyonlarında arkeolojik kazılar doğrudan yapılacak; Bakanlık desteği sağlanacak. Hazine Taşınmazlarının Değerlendirilmesi Kanunu'na ek

Geçmiş yatırımcılara 3 kat bedelle uzatma imkanı; 6 ay içinde sonuçlandırılacak, uzatım olmayacak. Vakıflar Kanunu (20. md.)

Kira süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı; vakıf şirketlerine düşük kira, noter şartı kaldırıldı; zirai kiracılara tahliye esnekliği. Vakıf kültür varlıkları ve taşınmazlar

Kamu mülkiyetine geçen vakıf varlıkları mazbut vakfa devredilecek; işgalciler için 5 yıllık kira sözleşmesi imkanı, yoksa tahliye. Gelibolu Tarihi Alanı Kanunu

Koruma Komisyonu yetkileri genişletildi; sınırlar Cumhurbaşkanı kararıyla genişletilebilecek; orman bakımı Orman Genel Müdürlüğü'ne, müze kurulumu yetkisi Başkanlık'a. Uludağ Alanı Kanunu'na ek

Tabiat varlıkları koruması Başkanlık'a devredildi. Türk Arkeoloji Vakfı Kanunu'na ek

İstihdam sınırı 200 kişi (Cumhurbaşkanı yetkisiyle 400); personel gideri bütçenin %30'unu aşamayacak.

Söz konusu kanun değişikliğinin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz