Düzce'de Çamköy yakınlarında kontrolü kaybedip boş araziye devrilen otomobilde yaralanan sürücü ilk müdahale sonrası Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, tedavi altına alındı.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de yeni açılan çevre yolunda seyreden Selçuk K. yönetimindeki 81 ADD 304 plakalı otomobil, Çamköy yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş araziye devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Ekiplerin çalışmasının ardından otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.