Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte görkemli bir konsere hazırlanıyor. Usta şef Antonio Pirolli yönetimindeki konserin solisti, genç viyolonsel sanatçısı Ege Dikbıyık olacak.

BURSA (İGFA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, 13 Kasım 2025 Perşembe akşamı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda sahne alacak. KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın da katılacağı bu özel konser, usta bir şef ile genç bir yeteneği aynı sahnede buluşturacak.

Orkestrayı yönetecek İtalyan şef Antonio Pirolli, Roma Santa Cecilia Konservatuvarı mezunu. Pirolli, Zoltan Pesko, Vladimir Delman ve Rudolf Barshai gibi ünlü isimlerle çalıştı; 1987 yılında 'Arturo Toscanini Şeflik Yarışması'nda üçüncülük ödülü kazandı.

Türkiye'de Ankara ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi genel müzik direktörlüğü görevlerinde bulunan Pirolli, Berlin Deutsche Oper, Teatro Alla Scala (Milano), Teatro Colón (Buenos Aires) ve New National Theatre (Tokyo) gibi dünyanın saygın sahnelerinde orkestralar yönetti. 2018 yılında Ankara Üniversitesi tarafından 'Fahri Doktora' unvanına layık görülen Pirolli, Bursa konserinde deneyimini BBDSO sahnesine taşıyacak.

GENÇ SOLİST: EGE DİKBIYIK

Konserin solisti, 2008 doğumlu genç viyolonsel sanatçısı Ege Dikbıyık olacak. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitimini sürdüren Dikbıyık, kısa yaşına rağmen ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli başarılar elde etti.

VII. Uluslararası Caspi Art Sanat Yarışması birinciliği ve '2. Ulusal Sinop Viyolonsel Yarışması' birinciliği kazanan sanatçı, konserde Dmitri Kabalevski'nin Viyolonsel Konçertosu No:1 adlı eserini seslendirecek.

Konserin ikinci yarısında Aram Haçaturyan'ın bale suitlerinden seçmeler yer alacak. 'Spartacus Bale Süiti', antik Roma'daki gladyatör isyanını anlatırken, 'Adagio of Spartacus and Phrygia' bölümüyle izleyicilere duygusal bir atmosfer sunacak. 'Gayaneh Bale Süiti' ise Haçaturyan'ın ünlü 'Kılıç Dansı' (Sabre Dance) bölümüyle konseri coşkulu bir finale taşıyacak.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, müzikseverleri bu özel sanat buluşmasına davet ediyor. Usta bir şefin rehberliğinde, genç bir yeteneğin sahne ışıltısıyla birleşecek bu konser, Bursa'da klasik müzik tutkunlarına unutulmaz bir akşam vaat ediyor.