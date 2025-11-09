Malatya Kitap Fuarı'nda, Türkçenin büyük sevdalısı, gönül ve fikir adamı Yavuz Bülent Bâkiler anısına anlamlı bir panel düzenlendi. Programa, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı, edebiyatçı-yazar Mahmut Bıyıklı ile akademisyenler Prof. Dr. Mehmet Özger ve Doç. Dr. Taner Namlı katıldı.

MALATYA (İGFA) - Malatya Kitap Fuarı'ndaki panelde konuşmacılar, Yavuz Bülent Bâkiler'in Türk edebiyatına, diline ve kültürüne yaptığı hizmetleri, şiir anlayışını ve fikir dünyasını çeşitli yönleriyle değerlendirdi.

Katılımcılar, Bâkiler'in yalnızca bir şair değil, aynı zamanda Türkçenin izzetini savunan bir fikir ve kültür adamı olduğunu vurguladı.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, konuşmasında Bâkiler'in Türkçeye ve Türkiye'ye olan sarsılmaz sevgisini anımsatarak; 'Üstad Bâkiler, Türkçeye ve Türkiye'ye sevdalı, milletimizin bütün değerlerine yürekten bağlı bir dava adamıydı. Çizgisi netti; 'İslam'ın ve Türk'ün düşmanları düşmanım, dostları dostumdur' diyecek kadar netti. Türk birliğinin yılmaz savunucularındandı. Bu ideale uygun olarak televizyon programları yaptı, edebî eserler kaleme aldı. Türk dünyasının şehirlerini ve şairlerini ülkemiz insanına tanıttı. Üsküp'ten Kosova'ya eseriyle Balkanlarla aramızda yeniden köprüler kurdu. Sivaslı olmasına rağmen Malatya'ya özel bir sevgisi vardı. Bir sohbetinde şöyle demişti: 'Malatya'nın benim yaşamımda müstesna bir yeri var. Dünyaya ikinci defa gelmek mümkün olsa ve Cenab-ı Hak da bana sorsa: 'Ey kulum, sen nerede doğmayı istersin?' diye. Ya Rabbi ben Malatya'da doğmayı ve Malatyalı olmayı istiyorum.' derim.' Kaleme aldığı eserler ve yurdumuzun dört bir yanında verdiği konferanslarla kültürümüze büyük hizmetlerde bulundu. Adı gibi yaşayarak geride bâkî kalacak hoş bir sadâ bıraktı. Bize düşen hatırasını yaşatmak eserlerini yeni nesille buluşturmaktır. Aziz ruhu şâd olsun.' diye konuştu.

Prof. Dr. Mehmet Özger, Bâkiler'in Türk kültür coğrafyasına yaptığı seyahatleri ve Anadolu insanının sesini şiirine taşıma gayretini anlattı.

Doç. Dr. Taner Namlı ise konuşmasında, Bâkiler'in edebiyatla millet arasında kurduğu köprünün bugün daha da anlam kazandığını yazdığı şiirler itibariyle kendisinin milli romantik akımı içinde görülebileceğini ifade etti.

Katılımcılar, programda Yavuz Bülent Bâkiler'in şiirlerinden örnekler sunarken, kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği panel dinleyicilerden gelen soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.