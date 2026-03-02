1 Mart Üsküdar Vapur faciasında şehit olan 392 kişi, büyük felaketin 68. yılında Gölcük'te düzenlenen anma töreninde bir kez daha hüzünle yâd edildi.

KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ölümcül sivil deniz kazası olan Üsküdar Vapuru faciasında şehit olanlar Gölcük'te dualarla anıldı. 1 Mart 1958 tarihinde İzmit- Gölcük seferini yaptığı sırada şiddetli rüzgâr sebebiyle Derince açıklarında batan Üsküdar Vapuru'nda hayatlarını kaybeden 392 kişi için, Gölcük Belediyesi anma programı düzenlendi.

FACİADA HAYATINI KAYBEDENLER YÂD EDİLDİ

Büyük felaketin 68. yıldönümünde 1 Mart Üsküdar Şehitliği'nde düzenlenen program, çelenk sunumu ile başladı. Törene Gölcül Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, siyasi parti temsilcileri, STK'lar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, '1 Mart 1958 yılında yaşanan, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en fazla can kaybının yaşandığı, çoğunluğunu Gölcüklü gençlerimizin oluşturduğu, tahsil gören bir nesli yitirdiğimiz meşum deniz kazasında şehit olan 392 vatandaşımızı, 1 Mart Üsküdar Şehitliği'nde, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla yâd ettik. 68 yıl önce yaşanan bu büyük faciada hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânları cennet olsun inşallah. Allah ilçemizi ve memleketimizi her türlü afet ve musibetten muhafaza eylesin' dedi.

FACİADA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN DUALAR EDİLDİ

Protokol konuşmalarının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda hayatını kaybedenler için dualar edildi. Anma etkinliğinin sonunda Başkan Sezer ve Kaymakam Gültekin, şehit mezarlarına çiçekler bıraktılar. Programın kapsamında daha sonra ise Tevfik Hoca Camisi'nde Mevlid-i Şerif okunarak bir kez daha dualar edildi.