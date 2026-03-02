Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Ramazan ayının bereketini ihtiyaç sahibi ailelerle paylaştı. 'Pide Ekibi işbaşında' sloganıyla yürütülen çalışmada, iftar öncesi sıcacık Ramazan pideleri evlere ulaştırıldı.

AĞRI (İGFA) - Konuya ilişkin açıklamada bulunan Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, 'Ramazan ayı, birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna bir zaman dilimidir. Gönüllülerimiz destekleriyle hazırlanan sıcak pideleri iftar öncesi ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırdık. Aldığımız dualar, bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. Ağrı'da hiçbir sofranın eksik kalmaması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

İftar öncesi gerçekleştirilen dağıtımda özellikle genç gönüllülerin heyecanı dikkat çekerken, Kızılay ekiplerinin özverili çalışması vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nin Ramazan boyunca yardım faaliyetlerini sürdüreceği bildirildi.