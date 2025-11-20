U.S. Polo Assn., küresel çapta birçok ödül kazanarak moda ve spordaki başarılarını tescilledi. 2025 Drapers Awards'ta finalist olan marka, 'Uluslararası Mükemmellik' ödülünü aldı ve YouTube Gold Creator Award'a layık görüldü. Marka, geniş dağıtım ağıyla büyümeye devam ediyor.

ACCESS Newswire / WEST PALM BEACH, FL (İGFA) - USPA Global, U.S. Polo Assn.'nin spor, moda, perakende, medya ve dijital kategorilerdeki mükemmelliğini tanıyan çok sayıda prestijli uluslararası ödül aldığını duyurdu. U.S. Polo Assn., Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA) resmi spor markasıdır.

Dünya çapında tanınan, spordan ilham alan marka, Birleşik Krallık'ın en saygın moda endüstrisi ödüllerinden biri olan 2025 Drapers Awards'ta çifte finalist seçildi. U.S. Polo Assn., 'Uluslararası Mükemmellik' Ödülü'nü aldı ve ayrıca 'Yılın Erkek Giyim Markası' dalında finalist oldu. Bu başarı; markanın 190'dan fazla ülkedeki dikkate değer büyümesini ve küresel perakende performansını onurlandırıyor. Drapers Awards, moda sektörünün geleceğini şekillendiren markaları, perakendecileri ve tasarımcıları öne çıkararak 12 Kasım'da Londra'daki The HAC'ta düzenlenen görkemli bir gala ile sahiplerini buldu. U.S. Polo Assn., Barbour, Primark ve Marks & Spencer gibi gecenin diğer dikkat çekici kazananlarıyla birlikte ödül aldı.

Ayrıca U.S. Polo Assn.'nin küresel dergisi Field X Fashion - Issue 2, uluslararası içerik pazarlaması alanının en prestijli yarışmalarından biri olan International Content Marketing Awards (ICMA)'da 'Basılı Yayının En İyi Kullanımı' kategorisinde kısa listeye kaldı. Her yıl yayımlanan bu küresel yayın; spor, moda, yardımseverlik ve influencer etkinliklerini yaratıcı fotoğraflar, editoryal içerikler ve markanın 135 yıllık mirasını yansıtan 2025 küresel kampanyası aracılığıyla sunuyor. ICMA sonuçları Ocak 2026'da açıklanacak.

Markanın dijital alandaki büyümesini gösteren bir diğer önemli başarı ise, U.S. Polo Assn.'nin YouTube'daki resmi kanalında 1 milyon aboneyi geçerek YouTube Gold Creator Award kazanması oldu. Bu dönüm noktası, markanın yüksek kaliteli video içerikleri, küresel spor etkinliği yayınları ve güçlü marka hikaye anlatımıyla dünya çapındaki takipçileriyle daha derin bağ kurma kararlılığını gösteriyor.

2025 boyunca U.S. Polo Assn., yaratıcılık, inovasyon ve marka gelişimi alanlarında birçok küresel ve bölgesel platformda ödüller kazandı. Marka, Stevie® International Business Awards'ta iki ödül aldı:

• Uluslararası Genişleme Başarısı (Altın)

• Kutlama Etkinliği - 2024 Paris Games Polo Challenge (Gümüş)

Hindistan'da, markanın en güçlü küresel pazarlarından biri olan bölgede U.S. Polo Assn., şu ödüllerle onurlandırıldı:

• ET Now Business Conclave Awards - Pazarlama Kampanyasında Mükemmellik

• IReC Awards - Video Marketing Masters

• IReC Awards - Kids eRetailer of the Year

• Images Group - Yılın En Çok Beğenilen Pazarlama Kampanyası: Ünlü İş Birliği (Palak Tiwari ile U.S. Polo Assn. Kadın Koleksiyonu)

'Moda, perakende, spor ve dijital etkileşim dahil olmak üzere bu kadar geniş yelpazedeki küresel ödüllerle onurlandırılmak, U.S. Polo Assn.'nin spor, moda ve hikaye anlatımıyla kurduğu özgün bağın güçlü bir göstergesidir,' dedi USPA Global Başkanı ve CEO'su J. Michael Prince. 'Bu başarılar, yaratıcılığı ve amaç odaklı büyümeyi sürdüren Küresel Ekibimizin ve stratejik ortaklarımızın emeğinin bir sonucudur.'

Prince, sözlerini sürdürerek :'2025'te kazandığımız birçok ödül bizim için büyük bir gurur kaynağı. 2026'nın da ödüllerle dolu bir yıl olmasını dört gözle bekliyoruz.' dedi.

U.S. Polo Assn.; 1.200'den fazla mağaza, 20 dilde 60'tan fazla e-ticaret sitesi ve 190'dan fazla ülkeye dağıtım ağıyla, küresel ölçekte büyümeye devam ederken spora dayalı köklerine sadık kalmayı başarıyor. Tüm bu başarılar, markanın dünya çapındaki güçlü varlığını, tüketicilerle kurduğu duygusal bağı ve sürdürülebilir büyüme stratejisini bir kez daha tescilliyor.

U.S. POLO ASSN. VE USPA GLOBAL HAKKINDA

U.S. Polo Assn., Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA) resmi spor markasıdır. USPA, 1890 yılında kurulmuş olup ABD'deki en büyük polo kulüpleri ve polo oyuncuları birliğidir. Merkez ofisi, Florida'nın Wellington kentindeki USPA National Polo Center (NPC)'dadır. U.S. Polo Assn. bu yıl USPA ile birlikte 135 yıllık spor mirasını kutlamaktadır.

Marka; dünya çapında milyarlarca dolarlık bir iş hacmine, 1.200'den fazla mağazaya, binlerce satış noktasına ve 190'dan fazla ülkede geniş bir müşteri ağına sahiptir. Erkek, kadın ve çocuklara yönelik giyim, aksesuar ve ayakkabı kategorilerinde ürünler sunmaktadır.

Marka aynı zamanda dünya genelindeki büyük polo etkinliklerinin sponsoru olup; ABD'de yıllık olarak düzenlenen U.S. Open Polo Championship® başta olmak üzere birçok önemli turnuvayı desteklemektedir. ESPN (ABD), TNT ve Eurosport (Avrupa), Star Sports (Hindistan) anlaşmalarıyla polo sporunu milyonlarca izleyiciye ulaştırmaktadır.

U.S. Polo Assn., License Global'a göre NFL, PGA Tour ve Formula 1 gibi dev markalarla birlikte dünyanın en büyük spor lisansörleri arasında gösterilmektedir. Marka ayrıca Forbes, Fortune, GQ, Modern Retail, Yahoo Finance ve Bloomberg gibi pek çok küresel yayın tarafından da öne çıkarılmıştır.

Daha fazla bilgi için: uspoloassnglobal.com ziyaret edebilir ve @uspoloassn'yi takip edebilirsiniz.

USPA Global, USPA'nın bir iştirakidir ve U.S. Polo Assn. markasını yönetir. Ayrıca küresel polo içeriğinin lideri olan Global Polo'yu da yönetmektedir.

Daha fazla bilgi için: globalpolo.com ve YouTube kanalı üzerinden Global Polo'yu takip edebilirsiniz.

KAYNAK: U.S. Polo Assn.