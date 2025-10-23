U.S. Polo Assn., Lizbon'daki prestijli ödül töreninde küresel büyüme başarısı ve Paris Games Polo Challenge kampanyasıyla iki ayrı dalda ödüle layık görüldü.

ACCESS Newswire / LİZBON, PORTEKİZ (İGFA) - USPA Global, resmi spor markası U.S. Polo Assn.'in, Portekiz'in Lizbon kentinde düzenlenen 22. Uluslararası İş Ödülleri (International Business Awards® - IBA) kapsamında iki prestijli Stevie® Award kazandığını duyurdu.

U.S. Polo Assn., 10 Ekim Cuma günü Lizbon'daki Corinthia Hotel'de gerçekleştirilen görkemli gala töreninde ödüllerini aldı.

Törene USPA Global yöneticileri ile markanın bölgedeki stratejik iş ortakları katıldı.Etkinlikte, aralarında Coca-Cola, Starbucks, Lenovo, Kendra Scott, IBM ve Turkish Airlines gibi dünyaca ünlü markaların yer aldığı, 30'dan fazla ülkeden 350'nin üzerinde konuk ve Stevie ödülü sahibi hazır bulundu.

Markanın ödülleri arasında, 'Uluslararası Büyümede Başarı' (Achievement in International Expansion) kategorisinde Altın Stevie Award ve 'Kutlama Etkinliği' (Celebration Event) kategorisinde Gümüş Stevie Award yer aldı.Milyarlarca dolarlık global spor markası, bu zorlu kategorilerde jüri üyelerinden yüksek puanlar alarak rakiplerini geride bıraktı.

Sahneye çıkarak iki ödülü teslim alanlar arasında Stacey Kovalsky (USPA Global - Global PR ve İletişim Başkan Yardımcısı), Yeşim Ilgun, Franco Zuccon (CEO, Eurotrade), Augusto Bonetto (CEO, Bonis), Alessia Lana (Incom), Filippo Peroni ve Enrica Cova (Eastlab) yer aldı.

Ödül töreninde konuşan USPA Global Başkanı ve CEO'su J. Michael Prince,'U.S. Polo Assn.'in 22. Uluslararası İş Ödülleri'nde hem Altın hem Gümüş Stevie kazanması, markamızın küresel gücünün ve yaratıcılığının önemli bir teyididir. Uluslararası büyüme stratejimiz, tüm küresel ortaklarımızın katkısıyla birlikte, Paris Games Polo Challenge gibi benzersiz kampanyalarımız markanın hem spor mirasını hem de yenilikçi ruhunu küresel ölçekte yansıtıyor.' şeklinde konuştu.

'Uluslararası Büyümede Başarı' dalındaki Altın Ödül, U.S. Polo Assn.'in 190 ülkedeki 2,5 milyar dolarlık perakende satışını, 1.200'den fazla markalı mağazasıyla ve 20 dilde 50'den fazla ülkedeki güçlü e-ticaret varlığını onurlandırıyor.'Kutlama Etkinliği' dalındaki Gümüş Ödül ise 2024'te düzenlenen Paris Games Polo Challenge kampanyasına verildi.Etkinlik, ABD ve Fransa takımları arasında Polo Club du Domaine Chantilly'de oynanan, sporda yüzüncü yıl temalı tarihi bir karşılaşmayı kutladı.

Her iki ödül birlikte değerlendirildiğinde, U.S. Polo Assn.'in polo sporuyla kurduğu otantik bağı ve dünya genelindeki tüketicilerle güçlü marka ilişkisini daha da pekiştiriyor.

International Business Awards®, dünya genelinde en saygın iş ödülleri programı olarak kabul edilir.2025'te 80'e yakın ülke ve bölgeden 3.800'ün üzerinde başvuru alınmış, değerlendirme sürecine 250'den fazla uluslararası yönetici katılmıştır.Kazananlar, bu yöneticilerin ortalama puanlarıyla belirlenmiştir. 22. Uluslararası İş Ödülleri ve 2025 Stevie kazananlarının tam listesi StevieAwards.com/IBA adresinde yer almaktadır.

U.S. Polo Assn. ve USPA Global Hakkında

U.S. Polo Assn., 1890'da kurulan ve merkezi Wellington, Florida'daki USPA National Polo Center (NPC) olan United States Polo Association (USPA)'nın resmî spor markasıdır.USPA, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük polo kulüpleri ve oyuncuları birliğidir.U.S. Polo Assn., USPA ile birlikte bu yıl 135. yılını kutluyor. Marka, erkek, kadın ve çocuk giyim, aksesuar ve ayakkabı ürünleri sunar; 1.200'ü aşkın mağazası ve 190'dan fazla ülkede binlerce satış noktasıyla faaliyet gösterir.

Marka, dünyanın önde gelen polo etkinliklerine sponsorluk yapmaktadır; bunlar arasında ABD'nin en prestijli turnuvası U.S. Open Polo Championship® bulunur. Her yıl NPC Palm Beaches'te düzenlenen turnuva, ESPN (ABD), TNT ve Eurosport (Avrupa), Star Sports (Hindistan) gibi kanallarla iş birliği sayesinde milyonlarca izleyiciye ulaşmaktadır.

U.S. Polo Assn., License Global verilerine göre, NFL, PGA Tour ve Formula 1 ile birlikte dünyanın en büyük spor lisansörlerinden biridir. Marka ayrıca, küresel büyüme başarılarıyla Forbes, Fortune, Modern Retail, GQ, Yahoo Finance ve Bloomberg gibi uluslararası yayınlarda öne çıkmıştır.

Daha fazla bilgi için uspoloassnglobal.com ve sosyal medyada @uspoloassn hesaplarını takip edebilirsiniz.

USPA Global, United States Polo Association (USPA)'nın bir iştiraki olarak U.S. Polo Assn. markasının küresel yönetimini üstlenir. Ayrıca Global Polo alt markasıyla polosporuna yönelik içerik üretiminde dünya lideridir.Detaylı bilgi için globalpolo.com veya Global Polo YouTube kanalını ziyaret edin.

KAYNAK: U.S. Polo Assn.