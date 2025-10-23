ABDPost.com New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, Beyaz Saray önünde haber yaparken Emmy adaylığı bulunan ünlü gazeteci ve aktör Les Trent ile karşılaştı. Yörekli, buluşmayı sosyal medyada 'Günümü taçlandırdı' notuyla paylaştı.

Beyaz Saray önünde yaptığı haber esnasında aynı bölgede bulunan Emmy adayı deneyimli gazeteci ve aktör Les Trent ile karşılan Yörekli, ünlü gazeteciyle tanışma fırsatı buldu. Yörekli, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla bu özel anı takipçileriyle paylaştı.

Ünlü sunucu da Yörekli'nin paylaşımına, 'Sizinle tanıştığıma da çok memnun oldum!' şeklinde yorum yaptı.