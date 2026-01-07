İzmir'in Urla ilçesinde, Demircili sahilinde yapılan incelemede izinsiz gemi sökümü tespit edildi. İşletmeye 2 milyon 346 bin TL idari para cezası kesildi.

İZMİR (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, Urla ilçesi Demircili sahilinde gerçekleştirdikleri incelemede Gökbey isimli gemide sahildeki oksijen kaynakları kullanılarak gemi sökümü yapıldığını tespit etti.

Yapılan incelemede, gemi söküm işlemi için Liman Başkanlığı'ndan herhangi bir izin belgesi alınmadığı belirlendi.

Bakanlık, ilgili Çevre Kanunu'na istinaden işletmeye 2 milyon 346 bin TL idari para cezası uyguladı.

Bakanlık yetkilileri, çevreyi koruma ve izinsiz faaliyetleri engelleme çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

