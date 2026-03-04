Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Hisar Arkeopark Projesi'nin adını 'Hisar Arkeopark' olarak belirledi ve girişlerin ücretsiz olmasına karar verdi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, projenin Bursa turizmini canlandıracağını, konaklama süresini uzatmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Gazze'deki olayları kınadı.

BURSA (İGFA) - Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda Hisar Mahallesi'nde Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hisar Arkeopark Projesi'ne dair önemli kararlar alındı. Projenin adının 'Hisar Arkeopark' olmasıyla birlikte ziyaretlerin ücretsiz bir şekilde yapılmasına ilişkin öneri, oy birliği ile kabul edildi.

Hisar Arkeopark'ın Bursa'nın turizmini baştan yazacak bir proje olduğuna işaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, '3 bin yıllık tarihiyle Bizans'tan Roma'ya, Osmanlı'dan Selçuklu'dan Cumhuriyet dönemini kapsayan projemizde yüzde 98'e ulaştık. İnşallah çok kısa sürede yerli ve yabancı misafirlerimizi burada zamanın kapısından içeri davet edip, Roma döneminden zodyak mozaiklerini, oradaki hikayeleriyle birlikte kullanımına açacağız. Orada bir Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesini de konferans konusunda hem gençlerimize, çocuklarımıza, hem de ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunacağız. Buradaki hedefimiz tarihi, kültürü 3 bin yıla dayanan kadim şehir Bursa'mızın turizm anlamında konaklama süresini uzatmak' ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ BURSALI HEMŞEHRİLERİMİZİN TURİZMDEN GEREKLİ PAYI ALMASI'

Projenin daha önceki dönemlerde başladığını, bitirmenin ise kendilerine nasip olduğunu belirten Başkan Aydın, konuşmasında şunları söyledi:

'Bizler gelip geçici yöneticileriz. Dolayısıyla bir çiviyi çakmış, bir emeği olmuş kim varsa teşekkür ediyoruz. Onlar başlatmış, bitirmek de bize nasip oldu. İnşallah kullanmak da bütün yerli, yabancı turistlere nasip olur. En önemli hedefimiz Bursa kadim bir şehir, 3 bin yıllık tarihi var ancak turizm mirasından maalesef istediği payı alamıyor. Ortalama konaklama süresi 1.6 gün. Yani buraya gelen yerli yabancı turist işini görüyor, ertesi akşama kalmadan dönüyor, kalanların çoğu da ticaret için gelenler. Dolayısıyla ekonomiye yeteri kadar katkı sağlayamıyor. İnşallah bu Hisar Arkeopark, Kavaklı Mahallesi Temiz Cadde'deki proje ve Romangal ile 500 bin metrekarelik Hisar'ın yayalaştırılması, oradaki tarihi eserlerin, kültür merkezlerinin ortaya çıkarılmasıyla Avrupa ülkelerinde gördüğümüz 'old city' şehir mantığını buralara oturtacağız. Böylece buradaki konaklama süresi 3-4 günlere çıkar. Esnafımız ve Bursalı hemşehrilerimiz, bu turizm payından gerekli payı alır. Bütün hedefimiz de mücadelemiz de budur.'

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ayrıca dünya gündemine ilişkin mesajında da tavırlarının her zaman barıştan yana olduğunu kaydederek, 'Hemen sınırlarımızda devam eden ABD-İsrail'in dünyanın gözünün içine baka baka başlattığı savaşı bir kez daha kınıyorum. Aynı şekilde Gazze'de 70 bin kadını çocuğu hiç düşünmeden soykırım yaparak katletmelerini bütün dünya izliyor. Bizim yolumuz Büyük Önder Atatürk'ün bize gösterdiği 'Yurtta sulh, cihanda sulh', özellikle sınırlarımızda savaşın olmaması gerektiğini ve 100 yıldır olduğu gibi bizim tavrımızın barıştan yana olduğunu da bir kez daha ifade etmek istiyorum' açıklamalarında bulundu.