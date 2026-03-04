Bursa'nın Gemlik ilçesinde uzun süredir okula gönderilmeyen 6 öğrenci için yasal süreç işletildi. Tüm uyarılara rağmen devamsızlığın sürmesi üzerine çocuklar devlet korumasına yerleştirildi.

Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Gemlik'te zorunlu eğitim kapsamında dikkat çeken bir uygulama hayata geçirildi. Çocuklarını uzun süredir okula göndermeyen 3 aile hakkında yasal işlem başlatılırken, 6 çocuk alınan karar doğrultusunda devlet korumasına alındı.

Edinilen bilgilere göre, ilkokul ve ortaokula kayıtlı 6 öğrencinin devamsızlıklarının uzun süredir 'sürekli ve kesintisiz' şekilde devam ettiği tespit edildi. Okul yönetimleri tarafından yapılan yoklama ve devamsızlık takipleri sonucunda durum resmi tutanaklarla kayıt altına alındı.

Süreç boyunca ailelerle defalarca iletişime geçildiği, hem sözlü hem de yazılı uyarıların yapıldığı öğrenildi. 2026 yılının başından itibaren yürütülen çalışmalarda, zorunlu eğitimin yasal bir yükümlülük olduğu ailelere hatırlatıldı.

UYARILAR SONUÇ VERMEDİ

Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gemlik Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülen rehberlik ve bilgilendirme çalışmalarına rağmen çocukların okula gönderilmemesi üzerine dosya Gemlik Kaymakamlığı'na iletildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, çocukların üstün yararı gözetilerek devlet korumasına alınmalarına karar verildi.

BURSA'DAKİ ÇOCUK YUVASINA YERLEŞTİRİLDİLER

Karar doğrultusunda 6 çocuk, ailelerinden alınarak Bursa'daki Sosyal Hizmetler'e bağlı bir çocuk yuvasına yerleştirildi. Çocukların eğitim hayatlarına düzenli şekilde devam edebilmeleri için gerekli planlamanın yapıldığı bildirildi.

Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba konuya ilişkin yaptığı açıklamada, zorunlu eğitim çağındaki hiçbir öğrencinin eğitim hakkından mahrum bırakılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı. Kaymakam Canbaba, 'Gemlik'te çeşitli sebeplerle sürekli devamsız olan, okula hiç gitmeyen zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin okula devamının sağlanması için ilgili kanun ve yönetmelikleri sonuna kadar uygulayacağız. Önce gerekli tüm tedbir ve önlemleri alacak, sonrasında ise uyarı, para cezası, hapis ve çocukların aileden alınarak devlet korumasına verilmesi gibi yaptırımları da uygulayacağız. Bu kararlılığımızın bir tezahürü olarak bu yılın ilk iki ayında 6 çocuk ailelerinden alınarak devlet korumasına verildi' diye konuştu.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada ise uygulamanın amacının aileleri cezalandırmak değil, çocukların eğitim hakkını ve geleceğini korumak olduğu ifade edildi.