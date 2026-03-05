Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum ve babalık izinlerinin artırılmasını, koruyucu aile iznini ve 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini içeren kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduğunu açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile ve Nüfus On Yılı' vizyonu kapsamında aileyi güçlendirmeye yönelik yeni bir adım atıldığını duyurdu.

Bakan Göktaş'ın paylaşımına göre, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta tarafından kamuoyuna açıklanan ve AK Parti milletvekillerinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 'Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi' ile önemli düzenlemeler hayata geçirilecek.

Teklife göre doğum ve babalık izinlerinin artırılması planlanırken, koruyucu ailelere yönelik izin uygulaması da getiriliyor. Ayrıca çocukların dijital ortamda korunmasını hedefleyen 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi de yasama sürecine giriyor.

Göktaş, aileyi güçlendiren, çocukları koruyan ve ebeveynleri destekleyen çalışmaların sürdüğünü belirterek, TBMM'de yasama süreci başlayan düzenlemelerin ülke ve millet için hayırlı olmasını temenni etti.

İşte Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'ne ilişkin detaylar: