Meteoroloji'nin günlük hava tahmin raporuna göre Türkiye genelinde bugün hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Pus ve sis uyarısının hakim olduğu yurtta, Marmara ve Kuzey Ege'de akşam ve gece saatlerinde yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nın eğimli alanları için çığ ve kar erimesi uyarısı yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Mart Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Van çevrelerinin hafif kar yağışlı; akşam ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı yurtta sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji, özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.