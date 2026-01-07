Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Wan Azizah İsmail, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve eşi Demet Güler'in eşlik ettiği ziyarette Anıtkabir'i ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu.

ANKARA (İGFA) - Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Wan Azizah İsmail Hanımefendi, Türkiye'ye gerçekleştirdikleri resmi ziyaret kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşen ziyarette, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve eşi Demet Güler de konuk Başbakan çiftine eşlik etti.

Heyet, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunduktan sonra Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Görüntüler Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/2008818478690795807

Ziyaretler kapsamında konuk Başbakan'ın ilerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşmesi bekleniyor.