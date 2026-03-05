Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediyede gerçekleşen ziyaretlerde kamu kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları, üniversite ve meslek odası temsilcileriyle bir araya gelerek Kayseri'nin kültürel mirası, afet hazırlıkları, esnafın durumu ve ulaşım hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, makamında gerçekleşen bir dizi ziyarette şehrin farklı dinamiklerini temsil eden isim ve heyetleri ağırladı. Gerçekleşen görüşmelerde iş birliği ve ortak akıl vurgusu ön plana çıktı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü Murat Seçilir, 15-17 Mart tarihlerinde Kayseri'de düzenlenecek 'Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi' için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a davetlerini iletti. Kültür ve medeniyet mirasının yaşatılmasının önemine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, geçmişle bugün arasında köprü kuran bu kıymetli organizasyon dolayısıyla Seçilir'e teşekkür ederek, şimdiden serginin Kayseri'ye hayırlı olmasını temenni etti.

Deprem Haftası'nda Afet Bilinci Vurgusu

1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ve SAR Arama Kurtarma ekibi, belediyeyi ziyaret etti. Afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplum olmanın önemine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, Deprem Haftası kapsamında yürütülen çalışmalar için heyete teşekkür ederek dayanışma içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Esnaf ve Sanatkârlar İçin İstişare

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır da Başkan Büyükkılıç'ın konuğu oldu. Şehrin bel kemiği olan esnaf ve sanatkârların ekonomik ve sosyal hayattaki önemine dikkat çeken Büyükkılıç, yürütülen çalışmalar dolayısıyla Odakır'a teşekkür etti.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu ve Öğretim Üyesi Dr. Ukbe Şırayder'in ziyaretinde ise yükseköğretim ve şehir iş birliği konuları ele alındı. Başkan Büyükkılıç, özellikle sağlık alanında akademik çalışmaların Kayseri'nin gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti, başarı ve kolaylık temennisinde bulundu.

Otobüsçüler Esnaf Odası'ndan Ziyaret

Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hayrullah Şahin ve beraberindeki heyet de Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Canbulut ile birlikte belediyeyi ziyaret etti. Görüşmede, şehir içi ulaşım hizmetlerine ilişkin değerlendirmeler yapılırken, Başkan Büyükkılıç, nazik ziyaretleri için heyete teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.