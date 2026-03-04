Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Mehmetçik ile iftarda bir araya geldi. Erdoğan, Türkiye'nin güvenliği ve caydırıcılığı konusunda 'İşi asla şansa bırakmıyoruz' dedi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda düzenlenen iftar programında Mehmetçik ile buluştu.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesine dikkat çekerek, 'Önce Çanakkale'de, en son İstiklal Harbimizde harim-i ismetimize uzanan kirli ve kalleş elleri, tüm imkânsızlıklara rağmen tek tek kırmayı başardık' dedi ve bu mücadele ruhu sayesinde Türkiye'nin dünyanın en çalkantılı coğrafyasında bin yılı aşkın süredir varlığını sürdürdüğünü ifade etti.

'İSTİKRAR ADASIYIZ'

Türkiye'nin bugün de çevresindeki krizlere rağmen bir istikrar adası olarak öne çıktığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun milli karaktere ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücüne dayandığını söyledi. 'Türkiye Cumhuriyeti'nin küresel ölçekte takdir toplayan siyasi, diplomatik ve ekonomik gücünün gerisinde; eğitimi, donanımı, disiplini, cesareti ve vizyonuyla tüm dünyada göz dolduran Türk Silahlı Kuvvetleri vardır' ifadelerini kullanan Erdoğan, ordunun sadece Türkiye için değil, gönül coğrafyasındaki milyonlar için de güven kaynağı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan:



'Hep söylüyorum, ama bugün bir kez daha altını çizerek söylüyorum: Millet olarak ebedi yurdumuz olan bu topraklarda huzur ve barış içinde yaşamak istiyorsak, caydırıcılığımızı sürekli artırmak zorundayız.



'HUDUT GÜVENLİĞİNDE İŞİ ŞANSA BIRAKMIYORUZ'

Bölgede yaşanan son gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sınır ve hava sahası güvenliği konusunda en üst düzeyde tedbir aldığını söyledi.

NATO müttefiklerimizle yakın istişare içinde her türlü önlemi aldıkları ve anında gerekli müdahalede bulunduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için de uyarılarımızı en net biçimde yapıyoruz. Ülkenin güvenliğini temin hususunda irade ve kapasitenin en üst düzeydedir' diye konuştu.

Son 23 yılda savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda önemli mesafe kat edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Her türlü engele, ambargoya, sabotaja ve ihanete rağmen yılmadan çalıştık. Bugün hayal dahi edilemeyen seviyelere geldik. Türkiye Yüzyılı'nı mutlaka inşa edeceğiz. Bizi çekmek istedikleri tuzaklara düşmeden bu ülkeyi çocuklarımıza gurur duyacakları bir emanet olarak bırakacağız' dedi.