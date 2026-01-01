2026'ya girerken ünlü sanatçılar Kıbrıs, İstanbul, Uludağ ve Antalya'daki sahnelerde hayranlarıyla buluştu. Yeni yıl gecesi konserler ve özel anlarla renklendi.

İSTANBUL (İGFA) - Yeni yıl gecesi, müzik dünyasının sevilen isimleri sahnelerdeydi.

Simge, 2026'yı Kıbrıs'ta karşılarken; İrem Derici de yeni yıla yine Kıbrıs'ta sahnede girerek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Aybüke Albere, İstanbul'daki yılbaşı programında sahne aldı.

Enerjik performansı ve cesur sahne kostümüyle geceye damga vuran Albere, izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Ziynet Sali ise yeni yıla Kıbrıs'taki VivaCasino'da sahne alarak girdi.

Demet Akalın, Uludağ'daki Grand Yazıcı Hotel'de sahneye çıkarak yeni yılı karşıladı. Akalın, sevilen şarkılarını yılbaşı gecesine özel bir repertuvarla seslendirdi.

Berkay ise yeni yılı sahne öncesi ailesiyle karşıladı. Ünlü sanatçı, eşi Özlem Ada ve kızları Arya ile Zeynep'le birlikte yeni yaşını kutladıktan sonra Antalya'da gerçekleşen konseri için sahneye çıktı. Berkay'ın aileyle paylaştığı bu özel an, hayranlarından büyük ilgi gördü.