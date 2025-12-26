İstanbul'da Ümraniye Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na ait taşınmazların önceki yönetim tarafından usulsüz şekilde bir vakfa devredilmesine ilişkin açılan tapu iptal ve tescil davası, tüm yargı aşamalarında oda lehine sonuçlandı. Yaklaşık 500 milyon TL değerindeki taşınmazlar yeniden esnafın oldu.

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Ümraniye Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nın, geçmiş dönemde eski yönetim tarafından usulsüz şekilde vakfa devredilen taşınmazları için açtığı tapu iptal ve tescil davası, 11 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından kesin olarak kazanıldı. Yerel mahkeme, istinaf ve Yargıtay aşamalarının tamamında karar oda lehine çıktı.

Dava sonucunda, Ümraniye'nin merkezinde bulunan ve yaklaşık 500 milyon TL değer biçilen 3 ayrı bina yeniden Ümraniye Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na kazandırıldı.

Oda Başkanı Mehmet Özdil, kararın 'Ümraniye esnafının birlik ve kararlılığının zaferi' olduğunu vurgulayarak, 'Bu mülkler 35 bin esnafın aidatlarıyla edinildi. Esnafımıza ait olanı yeniden odamıza kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz' dedi. Özdil, göreve geldikleri ilk günden itibaren hukuki süreci başlattıklarını ve Ticaret Bakanlığı'ndan denetim talep ettiklerini belirtti. Yapılan incelemelerde, 5 usulsüz devir, görevi kötüye kullanma ve zimmet suçlarının tespit edildiğini ifade eden Özdil, bu süreçte sorumlular hakkında cezai yaptırımlar ve hak mahrumiyetleri uygulandığını söyledi.

Mahkeme kararlarında; taşınmazların rayiç bedelin çok altında devredildiği, yetkisiz işlemler yapıldığı, oda ve vakıf yönetimlerinde aynı kişilerin yer alması nedeniyle iyi niyet koşullarının oluşmadığı ve temsil yetkisinin kötüye kullanıldığı açıkça vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı'nın da davaya müdahil olarak oda lehine hukuki destek sağladığını belirten Özdil, 'Bu dava şahısların değil, Ümraniye esnafının davasıdır. Esnaf birlik olursa aşamayacağı hiçbir engel yoktur' ifadelerini kullandı.