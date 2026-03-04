TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, Çocukların Şiddet ve İstismardan Korunmasına Yönelik Meclis Araştırması Komisyonu raporu sunuldu.
ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Komisyon Başkanı AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ve beraberindeki Komisyon üyesi milletvekillerini kabul etti.
Kabulde, Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun hazırladığı rapor sunuldu.
