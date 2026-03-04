Bunlar da ilginizi çekebilir

Kabulde, Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun hazırladığı rapor sunuldu.

ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Komisyon Başkanı AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ve beraberindeki Komisyon üyesi milletvekillerini kabul etti.

