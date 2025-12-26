İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda Bahis Soruşturması' kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Aralarında Galatasaray'ın eski idarecilerinden Erden Timur'un da olduğu, futbolcular ve spor yöneticilerinin de bulunduğu 29 şüpheli hakkında 11 ilde eş zamanlı yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, devam eden 'Futbolda Bahis Soruşturması' kapsamında önemli bir gelişme yaşandığını açıkladı.

Başsavcılık, MASAK raporları, yasal bahis sitelerinden alınan veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analizleri ve önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda yeni bulgulara ulaşıldığını duyurdu.

Yapılan tespitlere göre; önceki operasyonlarda tutuklanan bir şüpheliyle bağlantılı olduğu ve şüpheli finansal işlemler gerçekleştirdiği değerlendirilen 7 kişi, 26 Ekim 2024'te oynanan Kasımpaşa-Samsunspor maçının sonucunu etkileyecek şekilde bahis oynadığı belirlenen 6 kişi, banka hesapları üzerinden yasadışı bahisle bağlantısı kurulan 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

Soruşturma kapsamında, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idarecilik görevinde bulunan Erden Timur'un da aralarında olduğu 1 şüphelinin banka hesaplarında, 6222 sayılı Kanun'un 11. maddesi ile 5549 ve 7258 sayılı kanunlara aykırı işlemler bulunduğu yönünde değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Ayrıca, kendi takımlarının maçlarında rakip takımın kazanmasına bahis oynayarak müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulundukları tespit edilen 14 futbolcu da soruşturma dosyasına dahil edildi.

Toplam 29 şüpheli hakkında İstanbul merkezli olmak üzere 11 farklı ilde eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.