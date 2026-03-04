Rekabet Kurulu, Merzigo Holding ve Yek Teknoloji Pazarlama'ya dair yürüttüğü hâkim durum soruşturmasını taahhüt usulüyle tamamladı. Platformlar, içerik sözleşmelerindeki münhasırlık ve uzun vadeli garantilerden vazgeçiyor.

ANKARA (İGFA) - Türk dizi ve dijital içerik sektörü, son yıllarda uluslararası arenada yakaladığı ivme ve dijitalleşme ile küresel izleyiciye ulaşmada kritik bir dönemece girdi.

YouTube gibi dijital video paylaşım platformları, yapımcıların içeriklerini her zaman ve her yerde izlenebilir kılması nedeniyle stratejik bir öneme sahip oldu.

Bu kapsamda Rekabet Kurumu, Merzigo Holding Anonim Şirketi ve Yek Teknoloji Pazarlama Anonim Şirketi'nin içerik yönetim hizmetlerindeki hâkim durumunu araştırdı.

Soruşturma, platformların yapımcılarla imzaladığı sözleşmeler ve piyasadaki davranışlarını inceleyerek, rekabetin korunup korunmadığını değerlendirdi.

29 Ocak 2026 tarihli toplantıda sunulan taahhütler, Kurul tarafından rekabet sorunlarını gidermeye uygun ve uygulanabilir bulundu. Karar gereği, sözleşmelerdeki münhasırlık hükümleri kaldırılacak, tarafların yönetebileceği içerik sayısı yüzde 40 ile sınırlandırılacak, 3 yılı aşan sözleşmeler 3 yıla düşürülecek ve minimum garanti uygulamaları sonlandırılacak.

Rekabet Kurumu'nun kararı, dijital içerik piyasasında şeffaflığı artırmayı, yapımcı ve platformlar arasındaki adil rekabeti korumayı ve sektördeki küçük oyuncuların da söz hakkı elde etmesini hedefliyor.