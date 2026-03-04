Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenerek Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türkiye'ye yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda, Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat NATO unsurlarınca imha edildiği bildirildi.

HATAY'DA DÜŞEN PARÇA ÖNLEME MÜHİMMATINA AİT

Açıklamada, Hatay'ın Dörtyol ilçesine düşen mühimmat parçasının, balistik tehdidin imhası sırasında kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

'GÜVENLİK KAPASİTEMİZ EN ÜST SEVİYEDE'

Bakanlık açıklamasında, Türkiye'nin topraklarının ve hava sahasının savunulması konusunda kararlı olduğu vurgulanarak, 'Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir' denildi.

Türkiye'nin bölgesel istikrar ve huzurdan yana olduğu belirtilen açıklamada, ülkeye yönelik her türlü hasmane tutuma karşı gerekli adımların tereddütsüz atılacağı ve cevap verme hakkının saklı olduğu kaydedildi.

NATO İLE İSTİŞARE VURGUSU

Açıklamada ayrıca, çatışmaların bölgede daha fazla yayılmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması çağrısı yapılırken, NATO ve diğer müttefiklerle istişarelerin sürdürüleceği bildirildi.