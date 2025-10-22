Umman Sultanlığı, Oman Investment Forum 2025'i Londra'da düzenledi. Etkinlik, Umman-İngiltere arasındaki ekonomik iş birliğini derinleştirmeyi amaçladı. Reform göstergeleri ve küresel görünüm, Londra'daki buluşmanın temelini oluşturdu. Umman güçlü mali konumla katılırken; yabancı yatırımlar yüzde 12,8 arttı, kamu borcu yüzde 34'e düştü.

ACCESS Newswire / LONDRA, BİRLEŞİK KRALLIK (İGFA) - Umman Sultanlığı, Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın iş birliğiyle Oman Investment Forum 2025 etkinliğini Londra'da düzenledi. Forumun amacı, iki ülke arasındaki mali, yatırım ve ekonomik iş birliğini derinleştirmekti. Etkinlik, 2018 yılında kurulan ve iki ülke arasındaki yatırım, mali reform ve ekonomik çeşitlendirme stratejilerinin koordinasyonunu sağlayan Stratejik Danışma Grubu (SAG) çerçevesinde Umman-İngiltere ortaklığının stratejik önemini vurguladı.

GÜÇLÜ MALİ DURUŞ VE ARTAN YATIRIM GÜVENİ

Umman, bu yılki foruma bölgedeki en güçlü mali konumla katıldı. Doğrudan Yabancı Yatırımlar (FDI) 2025'in ikinci çeyreği sonunda 78,8 milyar ABD dolarına ulaşarak, 2024'e göre yüzde 12,8 artış gösterdi. 2025'in ilk yarısındaki girişler toplam 8,8 milyar ABD doları olarak kaydedildi; bu da uluslararası güvenin arttığını gösteriyor.

Forumun açılışında yetkililer, kamu maliyesinin istikrara kavuşturulması ve ekonominin çeşitlendirilmesi alanındaki ilerlemeyi vurguladı. Hükümetin mali disiplin politikaları sayesinde kamu borcu 2020'de GSYİH'nin yüzde 68'inden 2024'te yüzde 34'e düşerken, borç servisi maliyetleri de zirve seviyelerine göre yüzde 12'nin üzerinde azaldı.

Vergi Otoritesi Başkanı ve Stratejik Danışma Grubu'nda Umman heyeti başkanı Nasser Al Jashmi, kamu maliyesi ve borç yönetiminde gerçekleştirilen reformları özetleyen 'Umman'ın Mali İstikrarına Giden Yollar' başlıklı sunumunu gerçekleştiren Al Jashmi, 'Tarihsel Umman-Birleşik Krallık ilişkileri, dostluk ve ortak refahın temellerini oluşturuyor. Bu forum, iki ülke arasındaki güçlü ve kalıcı ortaklığın somut bir göstergesidir. Birleşik Krallık, şu anda Umman ekonomisindeki en büyük yabancı yatırımcıdır ve toplam FDI'nin yüzde 51,2'sini oluşturmaktadır. Bu da forumun iki ülke arasındaki yatırımların büyümesine ve küresel yatırım iş birliğine olan katkısını göstermektedir.' dedi.

MALİ REFORMLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME

Maliye Bakanlığı Genel Sekreteri ve Ulusal Mali Sürdürülebilirlik ve Finans Sektörü Geliştirme Programı (Estidamah) Direktörü Mahmood Al Aweini: 'Bu forum, Umman ekonomisine duyulan uluslararası güvenin ve mali gücün yeniden teyididir. Önde gelen finans kurumları ve yatırım fonlarının katılımı, kamu maliyesinde atılan cesur reform adımlarının başarısını kanıtlıyor. Birleşik Krallık, yatırım ve ekonomik çıkarlarımızı gerçekleştirmede her zaman olduğu gibi bugün de kilit stratejik ortaktır. Rekabetçi ve sürdürülebilir bir geleceğe ilerlerken, bu ortaklığın daha da güçlenmesini dört gözle bekliyoruz.' dedi. Sözlerini sürdüren Al Aweini, kamu borcunun 2020'deki yüzde 68 seviyesinden 2024'te yüzde 34'e düşmesinin, borç servis maliyetlerini 2020 yılındaki zirveye göre yüzde 12'den fazla azaldığını sözlerine ekledi.

FİNANSAL SEKTÖR REFORMU VE SERMAYE PİYASALARI

İlk panelde, Umman Merkez Bankası Başkanı Ahmed Al Musalmi ve Mahmood Al Aweini, 'Büyümeyi Finansmanla Desteklemek: Umman Finans Sektöründe Reform' başlıklı oturumda finansal sistemin güçlendirilmesine ve büyümenin finansmanında borçlanma araçlarının rolüne odaklandılar.

Al Musalmi konuşmasında şunları söyledi: 'Bu forum, iki asrı aşan Umman-Birleşik Krallık ortaklığını dayanıklı ve çeşitlendirilmiş büyüme için yapılandırılmış bir platforma dönüştüren kritik bir dönüm noktasıdır. Asya, Orta Doğu ve Afrika'nın kesişiminde stratejik bir konumda yer alan Umman, dünya standartlarındaki limanları, serbest bölgeleri ve entegre tedarik zincirleriyle 2,5 milyardan fazla tüketiciye erişim sunuyor. Ortak hedefimiz açık: yatırım fırsatlarını büyütmek, iklim ve tedarik zinciri direncini güçlendirmek, yüksek nitelikli istihdam yaratmak ve her iki ülke için kalıcı değer üretmektir.'

SERMAYE PİYASALARINDA BÜYÜME VE KÜRESEL ENTEGRASYON

Umman Yatırım Otoritesi (OIA) Yatırımlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mulham Al Jarf, 'Küresel Bağlamda Umman Sermaye Piyasalarının Gelişimi' başlıklı panele katıldı. Al Jarf, 2021'de Muscat Borsası'nın mülkiyetini devralmalarından bu yana, OIA'nın birçok girişimle borsada rekor düzeyde büyüme ve işlem hacmi elde ettiğini belirtti. Ayrıca OIA'nın foruma katılımının, uluslararası yatırım ortaklıklarını güçlendirmeye ve yabancı sermaye çekimine katkı sağladığını vurguladı.

KÜRESEL YATIRIMCILAR LONDRA'DA BULUŞTU

Sohar International Bank ve HSBC'nin davetiyle gerçekleştirilen forum, uluslararası yatırım fonları, finans kuruluşları ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Etkinlikte, Oman Vision 2040 hedefleriyle uyumlu olarak mali inovasyon, sermaye piyasası reformu ve kamu-özel sektör yatırım mekanizmaları ele alındı.

Forum, 23-24 Ekim tarihlerinde Cardiff'te yapılacak olan 13. Umman-Birleşik Krallık Stratejik Danışma Grubu oturumlarının ön adımı niteliğindeydi ve iki ülke arasındaki uzun vadeli ekonomik ortaklığı daha da pekiştirdi.

KAYNAK: Strategy Lab Oman