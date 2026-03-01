Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, bölgedeki son gelişmelerin ardından yurt dışındaki Türk vatandaşlarının güvenliğinin yakından takip edildiğini açıkladı. Temsilciliklerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son gelişmelerin yurt dışındaki vatandaşların güvenliği bakımından dikkatle izlendiğini belirtti.

Keçeli, Türkiye'nin bölgedeki Büyükelçilikleri ve Başkonsolosluklarının çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğünü vurgulayarak, güvenlik durumuna ilişkin duyuruların yerel makamlarla eşgüdüm içinde düzenli olarak güncellendiğini ifade etti. Vatandaşların, temsilcilikler tarafından yapılan resmî duyuruları takip etmelerinin önem taşıdığına dikkat çeken Keçeli, acil durum hatlarının 7 gün 24 saat açık olduğunu bildirdi. Büyükelçilik ve Başkonsoloslukların iletişim bilgilerine ilgili internet siteleri üzerinden ulaşılabileceği kaydedildi.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin de vatandaşlara kesintisiz hizmet verdiği belirtilerek, çağrı merkezine +90 312 292 29 29 numaralı telefondan ulaşılabileceği hatırlatıldı.