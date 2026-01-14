Bursa'nın teknoloji üssü ULUTEK Teknopark'ın gelenekselleşen 'Teknoloji Sahnesi' etkinliğinin konuğu, Türkiye otomotiv sanayisinin öncü şirketlerinden Tofaş Türk Otomobil Fabrikası oldu

BURSA (İGFA) - Teknopark bünyesindeki start-up'lar ile Tofaş yetkililerini buluşturan organizasyon kapsamında mobilite vizyonu, dijital dönüşüm, yapay zekâ uygulamaları ve üniversite-sanayi iş birlikleri ele alınırken, etkinlik sonunda Tofaş yetkilileri ile ULUTEK firmaları arasında bire bir iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, bu tür buluşmaların yerli teknoloji üretimi için hayati önem taşıdığını vurguladı. Prof. Dr. Karagöz, 'ULUTEK olarak vizyonumuz, Bursa'daki yüksek teknoloji potansiyelini sanayimizin ihtiyaçlarıyla doğru noktada buluşturmaktır. TOFAŞ gibi uçtan uca üretim kabiliyetine sahip önemli bir kurumun teknoparktaki firmalarımızla dirsek temasında olması, dijital dönüşüm yolculuğuna ivme kazandıracaktır. Bizler burada bir köprü görevi görüyoruz; bu birleşmeden doğacak sinerji, Bursa'nın küresel rekabetteki elini güçlendirecektir.' dedi.

'BİLİŞİM FİRMALARIYLA İŞ BİRLİĞİ YAPABİLECEĞİMİZ ÇOK CİDDİ ALANLAR MEVCUT'

Tofaş Veri Bilimi ve Dijital Dönüşüm Yöneticisi Burak Semercioğlu ise Tofaş'ın çalışma alanları ve vizyonu hakkında katılımcılara bilgilendirmelerde bulunarak, 'Finansman, sigorta ve satış sonrası hizmetler gibi geniş bir yelpazede iş birliği potansiyeline sahibiz. Diğer fabrikalardan en büyük farkımız, saç metalden son ürüne kadar tüm süreçleri barındırmamız ve Ar-Ge birimimizle kendi aracını tasarlayabilen bir şirket olmamızdır. Tasarımında Türk mühendislerinin imzasının bulunduğu projelerimizle tüm dünyaya hizmet ediyoruz. Bu noktada bilişim firmalarıyla iş birliği yapabileceğimiz çok ciddi alanlar mevcut.' diye konuştu.

TOFAŞ Kalıp Üretim Yöneticisi Işık Dursun ise, kurum içindeki dijital dönüşüm projesi olan 'Optimus' kapsamında yapılan çalışmaları ve 2026 yılı stratejileri için iş birliği olanaklarını paylaştı.

Dursun, Optimus süreciyle iş güvenliği, kalite ve verimlilik problemlerini dijital yollarla çözmeyi amaçladıklarını belirterek, '2026 yılı için hedeflerimize ulaşırken üniversite ve teknopark iş birlikleri bizim üçüncü ayağımız. Eğer çözümlerimizi dijitalleştirmezsek, bu yüksek rekabet ortamında var olamayız. Yapay zeka projeleriyle stok optimizasyonu, iş güvenliği, tedarik zinciri ve bir çok farklı alanda süreçlerimizi entegre etmek istiyoruz' dedi.