TÜİK verilerine göre Kasım ayında tavuk eti üretimi 233 bin 887 ton, tavuk yumurtası üretimi ise 1,77 milyar adet olarak gerçekleşti. Veriler, kümes hayvancılığı sektöründe yıllık bazda üretimin arttığını ancak aylık bazda sınırlı bir gerileme yaşandığını ortaya koydu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kasım ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Kasım ayında tavuk eti üretimi 233 bin 887 ton, tavuk yumurtası üretimi ise 1 milyar 771 milyon 906 bin adet oldu.

Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; Tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,4, Kesilen tavuk sayısı yüzde 8,6, Tavuk eti üretimi yüzde 7,9 arttı.

AYLIK BAZDA GERİLEME

Bir önceki ay 247 bin 392 ton olan tavuk eti üretimi, Kasım ayında yüzde 5,5 azalarak 233 bin 887 tona geriledi. Tavuk yumurtası üretimi de aylık bazda yüzde 2 düşüşle 1 milyar 771 milyon 906 bin adet olarak kaydedildi.

Ocak-Kasım döneminde ise üretim kalemlerinde farklı bir tablo ortaya çıktı. Aynı dönemde; Tavuk yumurtası üretimi yüzde 7,3 azalırken, kesilen tavuk sayısı yüzde 9,9 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 11,9 artış gösterdi.