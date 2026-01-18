Uluslararası Altın Madalya ödüllü Ünlü Yazar Yetkin Albert'in 'Mucit Jery' adlı eserinin Türkiye'deki ilk tiyatro lansmanı Trabzon'da gerçekleştirildi. Form Trabzon AVM'de düzenlenen etkinlikte yazar, çocuklar ve ailelerle bir araya gelerek söyleşi ve imza günü düzenledi.

Albert'in çocuklara yönelik kaleme aldığı 'Mucit Jery' adlı eserinin Türkiye'deki ilk tiyatro lansmanı, Form Trabzon AVM'de yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında sahnelenen tiyatro lansmanının ardından ünlü yazar, kitap imza ve söyleşi programında çocuklara ve ailelere kitap takdim etti. Program boyunca çocukların ve velilerin ilgisi dikkat çekti.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan yazar Yetkin Albert, Trabzon'un tarihi ve kültürel önemine vurgu yaparak, 'Trabzon, Türkiye'nin kadim şehirlerinden biri olmasının yanı sıra yaşanacak şehirler arasında özel bir yere sahip. Bu şehirle ilgili yeni bir eser çalışmam bulunuyor. Trabzon'un kültürü, insanı ve enerjisi ilham verici' dedi.

'MUCİT JERY GELECEĞİ VE EĞİTİMİ ANLATIYOR'

Etkinliği düzenleyen Ersin Metin Önal ise, Trabzon halkıyla böyle bir organizasyonda buluşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, 'Yazarımızı Trabzon halkı ile buluşturmak bizler için büyük mutluluk. 15 Şubat itibarıyla tiyatromuz sahnelenmeye başlayacak. 'Mucit Jery' serüveni, çocuklarımıza geleceği, eğitimi ve hayal gücünü anlatıyor. Yazarımız dünya genelinde kendisini kanıtlamış, ülkemizin önemli değerlerinden biridir' diye konuştu.

Söyleşi ve imza etkinliği, çocuklar ve ailelerin yoğun katılımıyla sona erdi.