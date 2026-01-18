Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin farklı noktalarında yürüttüğü planlı ve sürdürülebilir yatırımlarla Sakarya'ya yeni yaşam alanları kazandırmaya devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında Sapanca Huzur Koridoru, Karasu Sahil Park, Tarihi Çark rekreasyonu ve kentin dört bir yanında hayata geçirilen peyzaj dokunuşlarıyla şehrin çehresini değiştirdi ve yerli-yabancı binlerce turisti misafir ederek turizm potansiyelini zenginleştirdi.

2026 yılında ise Söğütlü Ritim Park, Kaynarca Aziz Duran Parkı, Ferizli Atatürk Park ve Adapazarı Sürdürülebilir Park ilçelerin sosyal dokusuna renkkatacak.

Özellikle doğa ile iç içe, şehrin yeşil dokusunu ön plana çıkaran projeler geliştiren Büyükşehir, son bir yılda attığı adımlarla şehrin çehresini değiştirdi.

Sapanca Huzur Koridoru, bölgenin doğal dokusuna uygun şekilde planlanarak bölgede yepyeni bir nefes alma noktası oldu.

Karadeniz ile Sakarya Nehri'ni buluşturan Karasu Yeni Mahalle Kıyı Parkprojesi ise hayata geçirildiği günden bu yana bölgenin en çok tercih edilen sosyal yaşam noktası haline geldi ve daha ilk aylarında binlerce yerli-yabancı turist şehirde gün batımının en harika gözlemlendiği noktada misafir edildi.

Ayrıca şehre giren misafirleri karşılama noktası olan yeşil dokusuyla dikkat çeken Sapanca Otoban Çıkışı Kavşak Projesi, Aziz Duran Parkı ve Millet Bahçesi'nde hayata geçirilen yeni oyun grupları da memnuniyet oluşturan çalışmalardan bazıları oldu.

SÖĞÜTLÜ, KAYNARCA VE FERİZLİ:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında ayrıca yeni yıla imza niteliği taşıyan Söğütlü Ritim Park, Kaynarca Aziz Duran Parkı ve Ferizli Atatürk Parkı'nın startını verdi. Çalışmalar tamamlandığında yeşil ve sosyal dokusuyla ilçelerde binlerce kişi için yeni buluşma noktaları olacak. En önemli örneklerden biri ise Güneşler'de start aldı. Güneşler Sürdürülebilir Park, doğayla uyumlu yeni, sürdürülebilir yaşam alanları sunacak. Ayrıca enerji üretimi ve doğal tekniklerin tecrübe edilmesi için birçok deneyim alanına ev sahipliği yapacak.

Bunların yanında Tarihi Çark düzenleme, Aziz Duran Parkı Yürüyüş Yolu, Yel Değirmeni rekreasyon çalışmalarıyla şehre estetik katan, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı dokunuşlarıyla şehrin çehresini değiştiriyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, 'Şehrimizin dört bir yanında hayata geçirdiğimiz çevre düzenleme, park ve sosyal yaşam projeleriyle vatandaşlarımızın günlük yaşamına yeni yaşam alanları kazandırıyoruz. Daha yeşil, daha yaşanabilir bir şehir hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz' denildi.