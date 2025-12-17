Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İslam İşbirliği Teşkilatı ve IRCICA iş birliğiyle düzenlenen 'Uluslararası Naat-ı Şerif Yarışması'nda ödüller, Konya'da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

KONYA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Konya Büyükşehir Belediyesi, İslam İşbirliği Teşkilatı ile İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) tarafından Peygamber Efendimizin doğumunun 1.500. yılı onuruna düzenlenen 'Uluslararası Naat-ı Şerif Yarışması' için ödül töreni yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen ödül töreninde konuşan IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, ilk defa açılan naat yarışmasının 5 dilde gerçekleştirildiğini ifade ederek, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

'KONYA, PEYGAMBER SEVGİSİNİ YAŞATAN BİR GÖNÜL ŞEHRİ OLARAK ASIRLARDIR AYAKTA DURMAKTADIR'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Mevlâna şehri Konya'nın; yüzyıllardır kalemi, kelamı ve gönlü aynı hizada tutmayı başarmış bir medeniyet merkezi olduğunu söyledi.

'Konya'nın Belde-i Muhayyere olarak anılması, bu şehrin gönül dünyamızdaki müstesna yerini anlatan derin bir hatıranın izlerini taşır' diye devam eden Başkan Altay, 'Konya, Peygamber sevgisini sessizce, gönülden ve köklü bir sadakatle yaşatan; muhabbeti tevazu ile yoğuran bir gönül şehri olarak asırlardır ayakta durmaktadır. Özellikle Hazreti Mevlâna'nın vuslatını idrak ettiğimiz Şeb-i Arûs törenleri, şehrimizin maneviyatını doruk noktaya taşımaktadır. Kavuşmuş olduğumuz bu manevi atmosferde, böylesine anlamlı bir programa ev sahipliği yapmak; Konya'mızın bu derin kültür ve irfan mirasına yakışan bir buluşmadır' diye konuştu.

'ULUSLARARASI NAAT-I ŞERİF YARIŞMASI, ŞEHRİMİZDEKİ KÖKLÜ GELENEĞİN ÇAĞIMIZDAKİ GÜÇLÜ BİR YANSIMASIDIR'

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Konya Büyükşehir Belediyesi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve IRCICA iş birliğinde düzenledikleri yarışmanın Konya'nın köklü geleneğinin bu çağdaki güçlü bir yansıması olduğunu vurgulayan Başkan Altay, 'Farklı coğrafyalardan gelen eserler, aynı sevgi ikliminde buluşmuş; ortak medeniyet hafızamızı yeniden hatırlatmıştır. Alanında yetkin isimler tarafından titizlikle değerlendirilen eserler arasından dereceye giren tüm katılımcılarımızı yürekten tebrik ediyorum. Her bir eserde; saygıyı, ölçüyü ve samimiyeti merkeze alan bir dilin izlerini görmekten büyük bir bahtiyarlık duyduk. Bu vesileyle, IRCICA Genel Direktörü Sayın Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'a, emeği geçen tüm kurum ve paydaşlarımıza, jüri üyelerimize ve bu gönül yolculuğuna kelamlarıyla katkı sunan tüm sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyorum. Temennimiz odur ki; bu güzel eserler, sadece ödülle değil, gönüllerde de karşılık bulsun. Naat'ın taşıdığı edep ve muhabbet dili, yarınlara daha güçlü bir şekilde taşınsın' açıklamalarını yaptı.

Yarışmaya katılan tüm yarışmacıları tebrik eden Başkan Altay, 'Hocamıza da tekrar teşekkür ediyorum. Bu tür işleri teşvik etmek gerekiyor. IRCICA olmazsa bu yarışmayı uluslararası olarak yapma şansımız yoktu. Onun için iş birliğimiz çok güzel bir hayra vesile oldu' dedi.

5 DİLDE DÜZENLENEN YARIŞMAYA 23 ÜLKEDEN KATILIM OLDU

5 dile düzenlenen ve 23 ülkeden katılımın olduğu 'Uluslararası Naat-ı Şerif Yarışması'nda birinci Moritanya'dan Mohamed Lemine Cherif Sid El Hadi olurken, Fas'tan Ilyass Amhrar ve İran'dan Hosein Esmaili ikinciliği paylaştı. Yarışma üçüncüleri ise Endonezya'dan Bagja Putra ve Türkiye'den Kerim Ak oldu. Kenan Yavuzarslan, Yaşar Bayar ve Mehmet Lütfullah Yıldırım ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

Törene; Büyük Birlik partisi Konya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Atasagun, Konya İl Müftüsü Ali Öge ile Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan da katıldı.