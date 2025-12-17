Bursa'da Erzurumlu Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ERSİYAD), tanıtım ve tanışma lansmanı düzenleyerek derneğin yeni dönem hedeflerini ve projelerini kamuoyuna açıkladı.

BURSA (İGFA) - Erzurumlu Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ERSİYAD), vizyonunu, hedeflerini ve yeni dönem projelerini paylaşmak amacıyla basın mensuplarını bir araya getirdi. Tanıtım & Tanışma Basın Lansmanı'nda konuşan ERSİYAD Başkanı Bülent Öz, organizasyonun yalnızca bir kahvaltı buluşması olmadığını belirterek, Türkiye'nin yeni yüzyılında üretim, sanayi ve dijital dönüşüm odağında bir araya geldiklerini ifade etti.

Küresel ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemde finansal güçlerin tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Öz, devlet kabiliyeti, teknoloji, uyum, nitelikli insan kaynağı ve doğru vizyonun önemine dikkat çekti. Öz, 'Türkiye Yüzyılı vizyonu tam da bu noktada karşımıza çıkıyor' dedi. Sanayinin artık sadece makine ve tesisattan ibaret olmadığını belirten Öz, veriyi yöneten, dijitalleşmiş süreçlere sahip, insan kaynağını ve teknolojiyi güçlendiren bir anlayışın zorunlu hale geldiğini söyledi. Erzurumlu iş insanları olarak girişimcilik ruhu ve memlekete duydukları sevdayla yola çıktıklarını dile getiren Öz, gördükleri ilgi ve desteğin kendilerini motive ettiğini kaydetti.

Derneğin 'konuşarak değil, üreterek' ilerleyen bir anlayış benimsediğini vurgulayan Öz, yeni iş birlikleri ve güçlü teknolojik altyapıyla sanayi ve üretime yön veren bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. 'Yeni nesil ERSİYAD' anlayışıyla dijital altyapısı güçlü, sistematik ve sürdürülebilir bir iş köprüsü kurmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sivil toplum kuruluşlarının şehir ekonomisi ve sosyal hayata katkısına dikkat çekerek, ERSİYAD'ın enerjisi ve vizyonuyla Bursa'ya değer katacağına inandığını belirtti. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Akça ise Erzurumlu iş insanlarının ticaretin yanı sıra bürokrasi ve farklı sektörlerde de önemli başarılara imza attığını ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de ERSİYAD'ın dijital çağa uygun, hedefleri net ve yol gösterici bir vizyon ortaya koyduğunu vurguladı. Bozbey, kuruluş sürecinde 200'ün üzerinde iş insanıyla görüşülmesinin katılımcı bir yaklaşımın göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.