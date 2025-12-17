Kocaeli İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evleri'nde minikler, Yerli Malı Haftası'nda hem eğlendi hem Türkiye'nin kültür mozaiğini keşfetti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evleri, 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası'nı Türkiye'nin dört bir yanından esintiler taşıyan renkli etkinliklerle kutladı. Miniklerin büyük bir heyecanla katıldığı programda, Türkiye'nin 7 bölgesine özgü ürünler, kıyafetler ve kültürel ögeler bir araya geldi.

7 BÖLGE, TEK ÇATI ALTINDA

Yerli Malı Haftası kapsamında hazırlanan sergi alanında; her bölgenin kendine has tarım ürünleri, el emeği eşyaları ve yöresel lezzetleri çocuklarla buluşturuldu. Minikler, öğretmenlerinin rehberliğinde sergiyi gezerek Türkiye'nin kültürel zenginliğini yakından tanıma fırsatı buldu.

OYUNLARLA, DANSLA, ÖĞRENEREK

Etkinlikler boyunca yöresel oyunlar oynayan, farklı bölgelere ait kıyafetler giyen çocuklar hem eğlendi hem de öğrenmenin keyfini yaşadı.

Öğretmenler, Yerli Malı Haftası'nın anlam ve önemine dikkat çekerek, çocuklara yerli üretimin desteklenmesi ve yerel değerlerin korunmasının neden önemli olduğunu anlattı. Coşku dolu etkinlikler, çocukların hafızalarında unutulmaz anılar bıraktı.