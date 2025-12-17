Türkiye inşaat malzemesi sanayisinde dijital dönüşümün önemli bir aşaması hayata geçiriliyor. TÜBİTAK tarafından desteklenen CINTEL (Circular Intelligence for Construction Materials) Projesi, Avrupa ve Türkiye mevzuatına eş zamanlı uyum çerçevesinde sektöre dijital ürün pasaportu altyapısı kazandırıyor.

İSTANBUL (İGFA) - İnşaat malzemesi sanayisinin çatı kuruluşu Türkiye İMSAD, sektörel uygulama paydaşı olarak yer aldığı CINTEL Projesi ile yapı malzemesi sanayisinin dijital dönüşümüne yön veriyor.

Proje kapsamında dijital ürün pasaportu ve yaşam döngüsü veri yönetimi altyapısının teknik geliştirmesi Ecowise/Ekodenge tarafından yürütülürken, Türkiye İMSAD üye sanayicilerin dijital uyum sürecine hazırlanmasına yönelik sektörel geçiş rehberleri ve dijital uyumluluk çerçevelerinin geliştirilmesine destek sağlıyor.

Türkiye yapı malzemesi sanayisinin dijital dönüşüm yol haritasını tanımlayan CINTEL Projesi, sektörün hem Avrupa Birliği hem de Türkiye mevzuatına eş zamanlı uyum sağlamasını kolaylaştırmayı hedefliyor. Proje ile rekabet gücünün artırılması, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ve dijital ürün pasaportu ekosisteminin Türkiye'de ölçeklenebilir şekilde hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Dijital dönüşüm sürecinin; veri yönetimi, doğrulama ve sürdürülebilirlik ekseninde şekillendiği projede, yapı malzemesi üreticilerinin EPD (Çevresel Ürün Beyanı), karbon ayak izi ve yaşam döngüsü verileri dijital ve doğrulanabilir şekilde yönetilebilecek. Bu sayede sanayiciler, AB uyum süreçlerini güçlendirirken, Türkiye'de yürürlüğe girmesi beklenen emisyon yönetimi politikalarına da hazırlıklı hale gelecek.

CINTEL platformu; DID (Merkezi Olmayan Tanımlayıcılar) ve EBSI (Avrupa Blokzincir Hizmetleri Altyapısı) uyumlu veri servisleriyle ürün kimliği, tedarik zinciri şeffaflığı ve karbon izlenebilirliğini tek bir dijital çatı altında topluyor. Ayrıca PACT (Karbon Şeffaflığı Ortaklığı Çerçevesi) ile entegre karbon hesaplama modülü sayesinde, sanayicilerin Yeşil Mutabakat uyum raporlaması ve CBAM (Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması) kapsamında kullanılabilecek doğrulanabilir veriler üretmesi mümkün hale geliyor.

Projenin pilot uygulamaları kapsamında; PVC profil ile pencere ve kapı sistemleri, GRC cephe kaplama ürünleri, ısı ve ses yalıtımı ürünleri, seramik ve seramik sağlık gereçleri ile gazbeton duvar blokları için çalışmalar yürütülmesi planlanıyor. Pilot üretim hatlarında karbon ayak izi, malzeme izlenebilirliği, çevresel ürün beyanı yönetimi ve yaşam döngüsü veri doğrulaması süreçleri dijital olarak uygulanarak sektöre yol gösterici örnekler oluşturulacak.