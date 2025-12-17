Muğla'da Milas Belediyesi ve Milas Kent Konseyi iş birliğinde kadınlara yönelik Singer Dikiş Atölyesi Workshop etkinliği düzenlendi.

MUĞLA (İGFA) - Milas'ta kadınların üretime katılması, kadın emeğinin üretimle buluşması için gerçekleşen renkli buluşmaya Çöllüoğlu Hanı ev sahipliği yaptı.

Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde gerçekleşen etkinlikte katılımcılar temel dikiş yöntemleri ve pek çok bilgiyi uygulamalı öğrenme fırsatı buldu. Hem eğlenerek hem de öğrenerek yeteneklerini geliştiren kadınlar etkinliğin sonunda el emeği göz nuru çantalar üretti. Kumaşların kadınların elinde hayat bulduğu Singer Dikiş Atölyesi Workshop etkinliği ücretsiz olarak gerçekleşti.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un il dışı programı nedeniyle vekalet eden Belediye Başkan Vekili Musa Balkaya, etkinliğin gerçekleştiği alana ziyaret gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Vekili Balkaya tüm katılımcılara kolaylıklar diledi. Etkinlik çekilen toplu fotoğrafın ardından son buldu.