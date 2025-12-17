Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını teknoloji ile buluşturuyor.Şehrin giriş çıkış arterlerinde bulunan 'Değişken Mesaj Sistemi' sürücülere gidecekleri noktaları bildiriyor, uyarıcı işaret ve mesajlarla trafik farkındalığını arttırıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin şehir içi bulvarlarda sürücülere trafik güvenliğiyle ilgili uyarılar yaptığı Değişken Mesaj Sistemi'ni Sebahattin Zaim Bulvarı'nda daha uygun bir yere yeniden montajladı.

Akıllı Trafik Yönetim Sisteminin önemli bir parçası olan ekranlarda yapılan bildirimlerle sürücülere anlık bilgi sunuyor.

Elektronik görüntü şeklinde trafik güvenliğiyle ilgili uyarılar yapan bu ekran, Sebahattin Zaim Bulvarı'nda (Karaman Yolu) farklı bir noktaya taşındı.

Yapılan deplase çalışmasıyla birlikte ekranlı sistemin görüş alanı ve trafik verimliliği artırılarak sürücülere daha etkili bilgilendirme yapılması hedeflendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, insan ve çevre odaklı ulaşım anlayışıyla Akıllı Trafik Sistemleri yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor.