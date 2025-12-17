Türkiye'de taksilerin en çok nerelerden ve hangi durumlarda çağrıldığını açıklandı. Yandex Go verilerine göre; Türkiye'deki kullanıcılar uygulama üzerinden en sık iş merkezleri ve üniversiteler (yüzde 31) ile sosyal mekanlarda (yüzde 27) taksi çağırıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Yandex Go tarafından açıklanan veriler, Türkiye genelinde insanların taksi çağırma uygulamasını nasıl kullandığına dair önemli eğilimleri ortaya koyuyor.

Kullanıcılarla yapılan son ankete göre, Türkiye'de ev dışında Yandex Go uygulamasıyla en sık taksi çağırılan 5 nokta şöyle oldu.

İş Merkezleri ve Üniversiteler — Yüzde 31 Kafeler ve Restoranlar — Yüzde 27 Kültürel Etkinlikler (Konserler & Sergiler) — Yüzde 21 Mağazalar ve Alışveriş Merkezleri —Yüzde 13 Havaalanları —Yüzde 8

UYGULAMA İLE TAKSİ ÇAĞIRMANIN YAYGIN OLDUĞU DURUMLAR

Bu arada Kullanıcılar, taksiyi sokakta çevirmek yerine uygulamadan çağırmayı tercih ettikleri başlıca durumları şöyle özetledi:

Neredeyse her gün yapılan yolculuklar: Bazı yolcular, iş gidip gelmek veya günlük işlerini halletmek için uygulamayı kullanıyor.

Haftalık veya ara sıra kullanım: Bazı kullanıcılar, belirli randevu veya geziler için uygulama üzerinden taksi çağırıyor.

Gece yolculukları: Özellikle kadınlar ve çocuğu olanlar, gece saatlerinde seyahat ederken uygulama üzerinden taksi çağırmayı tercih ediyor.

Havalimanı transferleri ve acil yolculuklar: Seyahat saatlerinin kritik olduğu durumlarda veya havaalanına ulaşım gerektiğinde uygulama üzerinden taksi çağırmak tercih ediliyor.

Kötü hava koşulları veya sınırlı toplu taşıma: Yağmurlu havalarda veya toplu taşıma seçeneklerinin yetersiz olduğu durumlarda kapıdan kapıya hizmet bir avantaj olarak görülüyor.

Çocuklarla veya değerli eşyalarla seyahat: Özellikle çanta taşırken veya grup halinde yolculuk yaparken uygulama, pratik bir alternatif sunuyor.