1957-1985 yılları arasında Balgat'ta faaliyet gösteren Amerikan Okulu'nun yıllıkları, ABD'nin Türkiye'deki gizli politik ve istihbarat bağlantılarını gün yüzüne çıkardı.

İSTANBUL (İGFA) - Gazeteci Ahmet Köprülü'nün Trojans / Ankara'da ABD Ajan Okulu adlı kitabı, halka kapalı Balgat'taki Amerikan Okulu'nun sırlarını ortaya koydu. Okul, ABD'li asker, diplomat ve istihbaratçı çocuklarına eğitim verirken Türkiye'de halkla ilişkiler ve politik operasyonlarda da kullanıldı. Yönetim kadrosunda ABD üst düzey yetkililerinin yanı sıra Türk Albay Kamil Homriş de yer aldı.

Gazeteci Kamuran Akkuş'un editörlüğünü üstlendiği 184 sayfalık Trojans, özellikle Amerika'nın politik etkisinin iyice arttığı 27 Mayıs dönemine de güçlü bir ışık tuttu. Kitapta, öğrencilerin odalarındaki Lenin resimleri, okulun CENTO ve TUSLOG bağlantıları, CIA ajanları ile Mason ve Metodist Kilisesi ilişkileri belgelendi.

Ayrıca, ABD Başkanı George W. Bush'un Türkiye'ye ilk ziyaretinin bilinenin aksine 1978'de gerçekleştiği de kitapta ortaya çıktı.

Gazeteci yazar Ahmet Köprülü, yıllıkları 'zamanda bir yolculuk' olarak nitelendirerek, İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye'nin ABD etkisi altına nasıl girdiğini gözler önüne seriyor.