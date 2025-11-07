Uludağ Enerji, medya sektöründe dayanışma ve dostluğu pekiştirmek amacıyla geleneksel hale getirdiği 'En Enerjik Bowling Turnuvası'nın 6'ncısını düzenledi. Basın mensuplarının yoğun katılım gösterdiği turnuva, keyifli ve rekabet dolu anlara sahne oldu.

BURSA (İGFA) - Uludağ Enerji, bu yıl altıncısını gerçekleştirdiği 'En Enerjik Bowling Turnuvası' ile medya çalışanlarını bir araya getirdi. Korupark Bowling Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, her biri 5'er kişiden oluşan yaklaşık 50 takım katıldı.

Turnuvada gazeteciler hem stres attı, hem de renkli bir rekabetin parçası oldu.

Zorlu ve eğlenceli geçen turnuva sonunda Anadolu Ajansı takımı şampiyonluğu kazandı.

Şampiyon takımın oyuncularına kupa ve hediye çekleri verilirken, turnuvanın en skorer kadın ve erkek oyuncuları da onurlandırıldı.

Turnuvada Kent Bursa Gazetesi ikinci, Ekonomi Gazetesi ise üçüncü oldu.

Dereceye giren tüm takımlar, hediye çeklerini alkışlar eşliğinde aldı.

'BASINLA BİR ARAYA GELMEK BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ'

Uludağ Enerji Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ziya Yüce, turnuvaya gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, 'Kurumsal olarak geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinlikte bir kez daha basın camiasıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biraz olsun iş stresinden uzaklaşmak, birlikte eğlenmek ve kaynaşmak hepimize çok iyi geldi. Her zaman yanımızda olan değerli basın mensuplarımıza destekleri için teşekkür ederiz' dedi.

Katılımcılar, dostane atmosferde geçen turnuvanın ardından gelecek yıl yeniden buluşma dileklerini paylaştı.

En enerjik bowling turnuvasına İGF takımı olarak katılan ekibimizde elde ettiği 299 puan ile geleneksel madalyalarına kavuştu.