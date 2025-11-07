TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'la bir araya geldi.

KONYA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Konya ziyareti kapsamında ilk olarak Kapu Cami'sinde kılınan Cuma namazı sonrası vatandaşların mübarek Cuma'sını tebrik ederek, Bedesten esnafına hayırlı işler diledi. Akar daha sonra Büyükşehir Taş Bina'da Başkan Altay'la bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Milletvekili Akar'ı Konya'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek, ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da Konya'nın Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu belirterek, Başkan Altay'a çalışmalarında başarılar diledi.

Hulusi Akar, ziyaret kapsamında Taş Bina içerisinde bulunan Konya Dijital Tanıtım Merkezi'nde de incelemelerde bulunarak Başkan Altay'dan bilgi aldı.