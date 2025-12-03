Ülkü Ocakları Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Hüseyin Arı, Ülkü Ocakları İl Ocak Başkan Yardımcısı ve Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği Başkanı Tural Şahbazlı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Kahramanmaraşlı Fatih'i evinde ziyaret ederek uzaktan kumandalı engelli aracını teslim etti.

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş'taki ziyarette Fatih'in uzun süredir hayalini kurduğu araca kavuşması duygu dolu anlara sahne oldu.

Ülkü Ocakları temsilcileri, 3 Aralık'ın yalnızca bir gün değil, engelli bireylerle dayanışmanın yılın her döneminde sürmesi gereken bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Ülkü Ocakları Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Hüseyin Arı, ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: 'Fatih kardeşimizin mutluluğuna ortak olmak bizler için büyük bir onurdur. Ülkü Ocakları olarak bizler engelli kardeşlerimizin hayatına dokunmayı bir günlük etkinlikten ibaret değil, sürekli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bugün burada bir evladımızın yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize.'

Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği Başkanı ve Ülkü Ocakları İl Ocak Başkan Yardımcısı Tural Şahbazlı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Bugün Fatih kardeşimize Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sn. Ahmet Yiğit Yıldırım'ın ve il Ocak başkanımız Sn.Ali rıza Gedemenli'nin selamlarını ilettik, kardeşimize uzaktan kumandalı engelli aracını teslim ettik. Her daim engelli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.'

Dernek yetkilileri desteklerinden dolayı hayırsever polis memuru Mustafa Şahin'e de sonsuz teşekkürlerini iletti.