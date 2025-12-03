AK Parti MKYK Üyesi Barış Özerol ve İçişleri Bakan Müşaviri İlhan Ocaklı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Şile Uluçınar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek özel bireylerle bir araya geldi.

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında AK Parti MKYK Üyesi Barış Özerol ve önceki dönem Şile Belediye Başkanı, İçişleri Bakan Müşaviri İlhan Ocaklı, Şile Uluçınar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Kurum Müdürü Gönül Özulay Özulu tarafından karşılanan heyet, özel bireylerle bir araya gelerek onların yüzlerindeki mutluluğu paylaşmayı amaçladıklarını belirtti.

Ziyaret sırasında, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Müdür Özulu, bazı konularda yaşanan aksaklıkları dile getirirken, Barış Özerol, taleplerin kendisine rapor halinde iletilmesini istedi ve çözüm için ilgili birimlere aktaracağını ifade etti. Özerol, ayrıca Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel bireylere gösterdiği hassasiyetin herkes tarafından bilindiğini vurguladı.

İçişleri Bakan Müşaviri İlhan Ocaklı ise, ziyaretin kendileri için anlamlı olduğunu belirterek, 'Evlatlarımızın cesareti ve yaşam enerjisi bizlere ilham veriyor. Tüm özel gereksinimli bireylerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü yürekten kutluyorum' dedi.

Heyet, merkezdeki sınıfları gezerek özel çocuklarla keyifli sohbetler yaptı, güne özel hediyeler takdim etti ve çocuklarla samimi anlar yaşadı.

Ziyaret, sıcak ve neşeli görüntülere sahne oldu.