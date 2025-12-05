Edirne'nin Resmi Turizm Elçisi Bahri Dinar'ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için başlattığı gelenek, vefatının ardından eşi Hediye Dinar tarafından sürdürülüyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'yi Tava Ciğer başta olmak üzere birçok değerle dünyaya tanıtan Resmi Turizm Elçisi Bahri Dinar'ın yıllar önce başlattığı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği, bu yıl da yaşatıldı. Dinar'ın sosyal sorumluluk projesi kapsamında her yıl Edirne'deki engelli öğrencilere yapılan Tava Ciğer ikramı, Dinar'ın vefatının ardından eşi Hediye Dinar tarafından devam ettirildi.

Bu yıl etkinlik kapsamında, Edirne Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri Bahri Dinar'ın işletmesinde misafir edildi. Öğrenciler ve idareciler, hem duygusal hem de keyifli anların yaşandığı etkinlikte bir araya geldi.

Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında geçen yıl aramızdan ayrılan Bahri Dinar'ın işletmesinin ve ailesinin misafiri olduk. Misafirperverlikleri için sevgili Dinar ailesine teşekkür ederiz' ifadelerine yer verildi.