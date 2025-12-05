Kirmasti Türk Müziği Topluluğu, Öğretmenler Günü vesilesiyle Bursa'da özel bir konser verdi. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, sahne performansıyla şaşırttı.

BURSA (İGFA) - 23-24. Dönem Milletvekili Necati Özensoy'un Başkanlığını yaptığı Kirmasti Türk Müziği Topluluğu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde Öğretmenler Günü Konseri verdi. Şefliği Bursa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Gülsüm Aydoğdu'nun üstlendiği konsere protokol de yoğun ilgi gösterdi.

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANINA ALKIŞ YAĞMURU

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa UNESCO Derneği ve Kirmasti Türk Müziği Topluluğu işbirliğinde düzenlenen Öğretmenler Günü Konseri, müzik tutkunlarını bir araya getirdi. Bursalı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği geceye İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, 22. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, 27. Dönem İYİ Parti Bursa Milletvekili Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Milli ve Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ile çok sayıda protokol üyesi, iş insanı, sivil toplum kuruluşu yöneticisi ve öğretmenler de katıldı. Sahne performansı ile adeta parmak ısırtan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, söylediği şarkıların ardından alkış yağmuruna tutuldu.

Konuşmasında öğretmenliğin çok kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Şef Gülsüm Aydoğdu, katkı koyan tüm dostlara ve konsere gelerek salonu dolduran vefalı sanatsever dostlarımıza çok teşekkürler ederken, 'Gemlik Belediye Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Sanatsever, alçak gönüllü, insana değer veren yöneticilerimizin sayılarının artmasını temenni ediyoruz. Topluluk olarak özel konser çalışmalarımıza 2026'da da yoğun şekilde devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.