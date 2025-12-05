Mersin'in kent kimliğini ve kültürel birikimini geliştirmek, kentsel belleği oluşturmak için çalışmalar sürdüren Mersin'e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA), kente değer katacak söyleşilere bir yenisini daha ekledi.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Mersin Bellek Ofisi ve MEDEKA iş birliğiyle düzenlenen 'Batı Uygarlığına Kök Süren Anadolu'ya Sahiplik' başlıklı söyleşide Prof. Dr. Fahri Işık, Anadolu'nun batı uygarlığına katkılarını anlattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen söyleşide Prof. Işık, Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel birikiminin batı uygarlığının oluşumuna nasıl yön verdiğini tarihsel örnekler, arkeolojik bulgular ve kültürel süreklilik çerçevesinde değerlendirdi.

Atatürk ve Akdeniz Üniversiteleri'nin Arkeoloji Bölümleri ile Likya Uygarlıkları ve Göller Yöresi Uygarlıkları Araştırma Merkezleri'ni kuran Prof. Işık, Antalya'daki Patara Antik Kenti'nde yaptığı kazılarda, çok sayıda önemli eseri gün yüzüne çıkardı. 'Hocaların Hocası' olarak kabul edilen Prof. Işık, arkeoloji alanında 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne de layık görüldü.

PROF. IŞIK: 'BATI UYGARLIĞININ BAŞLANGICINA DAİR TARTIŞMALARDA, ANADOLU KESİNLİKLE GÖZ ARDI EDİLEMEZ'

Söyleşide konuşan Prof. Dr. Fahri Işık, Batı Anadolu'nun tarih boyunca yanlış yorumlandığını belirterek; Anadolu'da yaratılan kültürel birikimin, Yunan uygarlığının çok öncesine uzandığını vurguladı.

Prof. Işık, arkeolojik kanıtlarla da bu bilginin doğrulandığını ifade etti. Anadolu'nun 10 bin yılı aşan kesintisiz kültürel devamlılığına dikkat çeken Prof. Işık, 'Bu topraklarda inanç, sanat ve ritüel dünyası, Neolitik dönemden Roma'ya kadar aynı damar üzerinden akmış bir uygarlık sürekliliği gösteriyor.

Tanrıça ikonografisinden mimariye, mezar geleneklerinden günlük yaşama kadar birçok unsur, binlerce yıl boyunca aynı çizgide ilerledi' diye aktardı.