Keçiören Belediyesi'nin 'Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde' buluşmalarının bu haftaki durağı Güçlükaya, Tepebaşı ve Yakacık Mahalleleri oldu. Başkan Dr. Mesut Özarslan, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm talimatlarını anında verdi.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen 'Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde' programı, bu hafta Güçlükaya, Tepebaşı ve Yakacık Mahalleleri'nde yaşayan vatandaşları bir araya getirdi. Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda yapılan toplantıda Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, mahalle sakinlerini tek tek dinleyerek talepleri not aldı ve belediyenin yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Programa CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Keçiören Muhtarlar Derneği Başkanı Muhammet Ekrem Kılıç, üç mahallenin muhtarları, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'HALKA HİZMET, HAKK'A HİZMETTİR'

Toplantının açılışında konuşan Başkan Özarslan, sosyal dayanışma ve karşılıksız hizmet anlayışını belediyenin temel ilkesi olarak gördüklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

'Keçiören'de kimse yatağa aç ya da üşüyerek girmeyecek. Yaşlısına, engellisine sahip çıkacağız. Biz bu millete hizmetkâr olmaya geldik. Her hafta mahalle mahalle gezerek sizlerin ayağınıza geliyoruz. Ne derdiniz varsa çekinmeden söyleyin. Hak, hukuk ve adalet bizim için her şeyin üzerindedir.'

Başkan Özarslan, ihtiyaç sahibi ailelere KeçiKart ve farklı destek yöntemleriyle ulaştıklarını da belirterek dayanışma kültürünün önemine dikkat çekti.

Toplantıda söz alan CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Keçiören'de gözle görülür bir değişim yaşandığını ifade ederek, 'Ne mutlu ki böyle bir belediye başkanımız var. Vatandaşı dinleyen, sorunlara çözüm arayan bir anlayışla Keçiören'in ufkunu değiştirdi' dedi.

Güçlükaya, Tepebaşı ve Yakacık Mahalle muhtarları, belediyeyle yürütülen çalışmaların uyum içinde ilerlediğini belirterek Başkan Özarslan'a teşekkür etti. Muhtarlar, mahalle buluşmalarının toplumsal birlikteliği güçlendirdiğini ve doğrudan iletişim için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

TALEPLER ANINDA ÇÖZÜLDÜ

Vatandaşlar toplantı boyunca sorunlarını doğrudan Başkan Özarslan'a iletti. Belediye birimleri, aktarılan talepler doğrultusunda hızlıca harekete geçirildi. Program kapsamında kurulan Kariyer Ofisi standı ise iş arayanlara başvuru desteği sağladı. Toplantı sonunda mahalle sakinleri, taleplerinin dikkate alınmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a teşekkür etti.