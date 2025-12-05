İzmir genelinde kadına yönelik şiddetle mücadelede iş birliğini artırmayı amaçlayan toplantıların 22'ncisi, Efes Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi, 'İzmir'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede İş Birliğinin Artırılması' toplantı dizisinin 22'ncisine Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde ev sahipliği yaptı. Etkinliğe, İzmir'in çeşitli ilçe belediyelerinde kadın ve aile odaklı çalışmalar yürüten birimlerde görev yapan 35 kadın ile Efes Selçuk Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çalışanları katıldı.

Toplantıda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Özgül Yavuz Karaalioğlu, belediyenin kadın ve çocuklara yönelik projelerini aktararak kapsamlı bir sunum yaptı. Karaalioğlu; Efes Tarlası Bakkalı, Efesium Hediyelik Eşya Dükkânı, kadın istihdamını artıran çamaşırhane projesi, psikolojik ve hukuksal danışmanlık destekleri, gıda dayanışma paketleri ve ödüllü sosyal projeler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Ayrıca tarım işçisi kadınların çocuklarını ücretsiz olarak emanet edebildiği Deppo Efes Masal Evi ve belediyenin çocuk atölyeleri de tanıtıldı.

Katılımcılar, toplantının ardından Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde yer alan üretim alanları, yerel tohum merkezi ve diğer proje uygulamalarını gezerek detaylı bilgi aldı.

BAŞKAN CERİTOĞLU SENGEL: 'BİRBİRİMİZE GÜÇ VERECEĞİZ'

Etkinlik sonrası katılımcılarla bir araya gelen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, toplantının verimli geçtiğini belirterek, 'Birlikte dayanışabileceğimiz, destek olabileceğimiz her konu bizim için çok kıymetli. Birbirimize güç vereceğiz, el vereceğiz ve dağ gibi büyüyeceğiz.' dedi.

Efes Selçuk'un tarihsel kimliğine dikkat çeken Başkan Sengel, kentin Amazonlardan Artemis'e uzanan kadın figürleriyle şekillendiğini hatırlatarak, 'Orijininde kadın olan bir belediyeyiz. Kadını bütçemizin ve tüm çalışmalarımızın merkezine alıyoruz. Kadınların ekonomik yaşama daha fazla katılabilmesi, çocuklarını güvenle emanet edebilmesi için atölyeler ve sosyal destek projeleri üretiyoruz. Bu alandaki çalışmalarınız çok değerli; hepinize teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

KADIN DAYANIŞMA AĞI: 'EFES SELÇUK'TA ÇOK KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRDİK'

İzmir Kadın Dayanışma Derneği gönüllülerinden Gülseren Demir, kadın dayanışma merkezlerinin 2022'den bu yana düzenli olarak bir araya geldiğini belirtirken, aynı dernekten Seher Gündoğan ise karar alma mekanizmalarında kadınların yer almasının önemine dikkat çekti.