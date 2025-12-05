Bursa Gemlik Kent Konseyi tarafından kurulan Sanat Sokakta Çalışma Grubu, gönüllü ekibiyle birlikte kentte atıl durumdaki alanları dönüştürmeye devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Kuruluşunun üzerinden bir yıl geçmeden Gemlik'te onlarca duvarı sanatla buluşturan ekip, son olarak Sosyal Yaşam Merkezi'nde uzun süredir kötü kullanılan bir alanı renkli bir sanat eserine dönüştürdü.





Çalışma; resim öğretmeni ve Umurbey Celal Bayar MTAL Müdürü Ödül Türk Kurucay, sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan İmren Aslan ve Bahtiye Altın tarafından, tamamen gönüllülük esasıyla gerçekleştirildi.

Gemlik Belediyesi iş birliğiyle yürütülen çalışma, alanın estetik görünümünü güçlendirirken sosyal kullanım açısından da önemli bir iyileştirme sağladı.



Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş, kamusal alanlarda sanatın dönüştürücü etkisine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: 'Park alanları, okulların caddelere bakan duvarları ve zaman zaman kötü amaçlı yazıların hedefi olan sosyal alanlar, estetik dokunuşlara en çok ihtiyaç duyduğumuz bölgeler.

Bu alanları özellikle tercih ediyoruz çünkü hem görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyor hem de kente estetik bir değer katıyoruz. Gönüllülerimizin emeğiyle sanatla iyileşen her duvar, aslında toplumsal bilinç ve ortak yaşam kültürümüz için atılmış önemli bir adımdır. Sokakta sanat üretmek isteyen tüm Gemlikli gönüllülerimizi Kent Konseyi sosyal medya hesaplarından bizimle iletişime geçmeye davet ediyoruz.'



Sanat Sokakta Çalışma Grubu, Gemlik'te atıl alanları dönüştürmeye ve kentin estetik dokusuna katkı sunmaya önümüzdeki dönemde de kararlılıkla devam edecek.